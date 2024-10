Reportage : les communautés rurales de Tunisie se prennent en charge

Le Fonds international de développement agricole (Fida, Ifad en anglais) a publié sur son site web un livre photo présentant l’impact des projets qu’il soutient sur les populations rurales de Tunisie, en mettant l’accent sur l’agriculture durable, l’autonomisation sociale et la résilience économique. Le reportage que nous traduisons ci-dessous donne vie aux histoires transformatrices du projet de promotion de la chaîne de valeur de développement territorial et du projet économique, social et solidaire à Siliana. (Photos Ifad/Chedly Ben Ibrahim).

Des femmes qui lancent une entreprise fromagère florissante aux agriculteurs pionniers en matière d’innovations en matière de compostage biologique, chaque histoire reflète les changements profonds apportés par ces projets. Grâce à un soutien pratique, des formations et des ressources, Profits et IESS aident plus de 30 000 ménages à travers la Tunisie rurale.

La vie rurale est souvent considérée comme synonyme d’agriculture. Mais les communautés rurales ne se limitent pas à l’agriculture : dans chaque ville et village, les habitants participent à la riche mosaïque de vocations et de moyens de subsistance qui composent la vie quotidienne.

Dans le centre de la Tunisie, les projets IESS et PROFITS soutenus par le Fida soutiennent une grande variété d’entreprises rurales. Rencontres avec quelques-unes des personnes qui font vivre leurs communautés, du matin au soir.

5h : Au souk avec Khmaies.

La journée commence tôt pour Khmaies. Bien avant le lever du soleil, il est déjà debout et occupé à charger son toktok (pousse-pousse motorisé) avant de se rendre au souk. Ici, il vend des collations et des boissons fraîchement préparées sur son stand, notamment des œufs préparés par sa femme, Faiza.

Avant de recevoir son toktok via l’IESS, Khmaies devait louer une voiture privée pour l’emmener quotidiennement au souk. Les voyages étaient coûteux et grignotaient ses petits bénéfices. À un moment donné, il a même dû emprunter de l’argent et vendre du matériel pour survivre. Maintenant que se rendre au souk et en revenir est facile, il peut mieux subvenir aux besoins de ses deux adolescents.

«Posséder un moyen de transport vous donne un sentiment d’indépendance et de liberté», explique Khmaies.

8h : A l’école avec Amani

Chaque matin, Amani accueille un groupe enthousiaste d’enfants de quatre ans à l’école maternelle où elle travaille. Pendant les trois heures suivantes, elle guide ses élèves dans l’alphabétisation, l’éducation religieuse, la motricité et le jeu supervisé.

L’école maternelle a ouvert ses portes il y a moins d’un an grâce au soutien de l’IESS. Sa création a eu un effet transformateur : les enfants locaux disposent enfin d’un endroit sûr où ils peuvent apprendre et jouer, tandis que les parents, en particulier les mères, ont plus de temps pour se concentrer sur leur travail.

«Les femmes tunisiennes des zones rurales sont devenues très actives, il est donc important qu’elles puissent nous laisser leurs enfants», explique Amina.

15h : A la ferme avec Fatma

Pendant la journée, Fatma se trouve dans les champs près de sa maison, s’occupant de son troupeau de moutons. Elle a reçu ses premiers moutons il y a quelques années grâce à Profits, et aujourd’hui elle les élève et les vend toute l’année tout en en gardant pour nourrir sa famille.

Son mari Mounir, qui souffre d’un handicap physique, avait autrefois du mal à subvenir aux besoins de la famille grâce aux allocations de l’État. Grâce aux revenus supplémentaires de Fatma provenant de la vente de moutons, le couple peut désormais couvrir les frais d’études de leurs deux filles adolescentes.

«Je n’aurais jamais pensé qu’un jour je posséderais un troupeau de moutons, que je les élèverais et les ferais paître dans la nature», explique Fatma.

17h : Au salon avec Dhaker

En rentrant du travail, les gens à la recherche d’une coupe de cheveux passent au salon de Dhaker. C’est un luxe qu’ils n’avaient pas auparavant : avant que Dhaker, 21 ans, n’ouvre ses portes, le salon le plus proche se trouvait à plus de 25 km.

Jusqu’à récemment, Dhaker gagnait peu de petits boulots dans le bâtiment. Son orientation vers la coiffure a été rendue possible grâce à l’IESS, qui lui a fourni la formation et le matériel pour créer son entreprise sur un terrain appartenant à ses parents. Il est déterminé à le développer davantage et à les rendre fiers.

«Depuis la création de mon projet, je me sens mieux, plus calme et plus serein», confie Dhaker.

19h : Sortie dîner avec Tahar

Le soir, Tahar (à gauche) est occupé à servir des pizzas aux clients appâtés par sa pizzeria. Il a vécu en Italie pendant trois décennies avant de rentrer chez lui pour ouvrir son restaurant et affirme fièrement que les pizzas qu’il prépare sont 100% authentiques.

Son secret ? Ingrédients de qualité. Tahar est un client fidèle de Salha et Dalel, deux femmes locales qui ont créé une fromagerie avec le soutien de Profits. Il dit que leur mozzarella est aussi bonne que toutes celles qu’il a essayées en Italie. «Elles ont réussi le test», explique Tahar.

Traduit de l’anglais.

Source : Fida.