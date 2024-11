Découvrez le nouveau single de Emel ‘‘Fall In Light’’ (vidéo)

La star tunisienne de la pop international Emel vient de sortir son nouveau single intitulé ‘‘Fall In Light’’ qu’elle interprète en tandem avec la Française Jehnny Beth, la chanteuse du groupe anglais Savages.

Écrit ensemble alors qu’Emel rassemblait du matériel pour le LP 100% Woman-Made ‘‘Mra’’ de cette année, ‘‘Fall In Light’’ est un hymne de ralliement stimulant – et urgent – ​​pour la fraternité et l’unité face à un monde de plus en plus violent et intolérant.

«J’avais écrit des paroles en arabe 10 ans auparavant, mais je sentais que leur sens était encore plus fort pour moi aujourd’hui», souligne Emel. «Je suis heureuse de partager cette chanson maintenant, surtout pendant ces semaines troublées, car c’est une chanson qui parle finalement d’espoir et de force, une chanson pour créer la beauté à partir de l’endroit le plus douloureux, pour créer la lumière à partir des ténèbres, pour construire un abri contre le chaos, pour avoir confiance en soi afin que nous puissions continuer à suivre notre lumière intérieure, celle qui n’est qu’une question de vérité et d’empathie», ajoute Emel. Et de conclure : «Dans les temps sombres, nous avons finalement besoin les uns des autres pour poursuivre la lutte pour la liberté et la justice à travers l’art et la poésie».

Les performances vocales du duo mêlant anglais et arabe sont parfaitement adaptées à la tonalité aérienne du morceau, pour finalement monter en crescendo aux côtés d’une houle de violoncelles.