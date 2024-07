Emel Mathlouthi en tournée mondiale avec son dernier album ‘‘Mra’’

‘‘Mra’’, le nouvel album d’Emel Mathlouthi, sorti le 19 avril dernier sur Yotanka, sera bientôt en live, lors d’une tournée en Europe, aux États-Unis et au Canada cet été et cet automne. Mais la chanteuse tunisienne n’a pas l’honneur des festivals d’été dans son propre pays.

Après une première série de concerts réussis en Europe (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Portugal et Finlande) avec son nouvel album féministe, la chanteuse tunisienne a débuté sa tournée estivale à New York au SummerStage de Central Park le 24 juillet et, jusqu’à fin 2024, se produira partout aux États-Unis, au Canada et en Europe, avec ‘‘Mra’’ qui est en train de conquérir le monde avec ses hymnes féministes et de sororités inédites, lentement mais sûrement.

Sur ‘‘Mra’’, son cinquième album studio, Emel poursuit son exploration musicale, ainsi que son combat pour la liberté mondiale à travers un approche explicitement féminine/féministe. ‘‘Mra’’, qui signifie «femme» en arabe, cherche à amplifier les voix des femmes du monde entier, en particulier dans une industrie musicale largement dominée par les hommes, à travers des rythmes lourds et des mélodies accrocheuses.

Le disque parle autant d’Emel et de ses combats, utilisant sa voix dans une sorte de cri de ralliement pour que ses camarades le fassent librement, avec les mêmes opportunités et dans les mêmes espaces que leurs homologues masculins.

«Je veux que nous changions le système de l’intérieur, par et à travers les femmes», a déclaré Emel.

Parlant de ‘‘Mra’’, le magazine Songlines a écrit : «L’un des [albums] les plus directs et les plus aventureux de l’année». Vogue Arabia a parlé d’«un exploit de production révolutionnaire».

«La vision d’Emel Mathlouthi de la musique contestataire est résolument contemporaine», a renchéri Pitchfork. Alors que France Inter a souligné une «métamorphose magistrale d’Emel […] un manifeste éclectique qui annonce son grand retour»

Pour PopMatters, «[l’album] ‘‘Mra’’ de l’artiste tunisienne Emel est ce que la pop contemporaine devrait être : un véritable mélange socialement conscient qui donne envie à son public d’écouter, d’apprendre et de bouger.» National Public Radio (NPR) va plus loin en affirmant qu’«Emel Mathlouthi est le catalyseur du changement du 21e siècle.» Pas moins !

I. B.