Les ultras de Trump se préparent pour l’après 5 novembre

The Times a publié une enquête de Charlotte MacDonald-Gibson dans laquelle la correspondante du journal britannique à Washington explique que l’extrême droite américaine s’est éclipsée sciemment de la scène publique tout en tentant d’exploiter les revendications locales pour élargir sa base de soutien et en se préparant aux troubles à venir si les résultats des élections de la semaine prochaine ne sont pas favorables au candidat républicain Donald Trump ou sont contestés. Le journal cite des analystes qui affirment que l’extrême droite tente de semer la division et de multiplier ses éléments.

Imed Bahri

Les services de renseignement américains ont prévenu que les extrémistes influencés par les théories du complot resteraient une menace pour les États-Unis jusqu’au jour de l’investiture du nouveau président ou de la nouvelle présidente.

Le Projet mondial contre la haine et l’extrémisme a observé cette semaine une augmentation des discours violents liés aux élections en ligne qui peut être comparée à la même période en 2020. Le journal a rappelé que des incidents violents ont eu lieu cette semaine ainsi que l’incendie d’urnes dans l’Oregon et à Washington, deux États de l’ouest bordant le Pacifique.

Bien que le motif reste inconnu, cela a souligné la possibilité que les divisions politiques pourraient devenir violentes autour des élections de mardi prochain.

Les extrémistes échaudés par les procès

Le Times souligne qu’un certain nombre de groupes extrémistes jouent le jeu du long terme, dissimulent leurs intentions et s’efforcent en même temps de construire une base de soutien populaire afin de la libérer en cas de désaccord sur les résultats des élections.

«Ils ne disent pas: ‘‘Hé, nous sommes des néo-nazis’’. Ils disent plutôt: ‘‘Nous essayons d’aider les communautés locales. Ils essaient de gagner en légitimité, de gagner le respect puis de se radicaliser davantage, de recruter davantage et de renforcer leurs rangs», a déclaré John Lewis, chercheur au programme sur l’extrémisme de l’Université George Washington

Paradoxalement, les données sur les activités extrémistes en Amérique révèlent des résultats encourageants. Dans un rapport préparé par Armed Conflict Location and Incident Data, publié en septembre, il a été constaté que le nombre d’incidents de violence politique impliquant des extrémistes est inférieur à celui enregistré au cours de la même période lors des élections de 2020. Ceci s’explique en partie par les poursuites et les condamnations de centaines d’extrémistes pour le rôle qu’ils ont joué dans le conflit du 6 janvier 2021, au cours duquel les partisans extrémistes de l’ancien président Donald Trump ont pris d’assaut le Congrès.

Les procès ont laissé des groupes extrémistes tels que les Proud Boys et les Oath Keepers fragmentés, sans chef et craignant d’être infiltrés par des agents du FBI.

En même temps, les groupes de gauche et le camp antifasciste n’ont pas organisé de manifestations provoquant une réaction des extrémistes comme les manifestations du mouvement Black Lives Matter Too. Le mouvement de protestation pro-Palestine et pro-Gaza a conduit à une sorte de réaction négative mais pas à la hauteur de la norme enregistrée avant les élections de 2020.

Les troubles pour déstabiliser la société

Un examen plus attentif des tactiques récentes des groupes d’extrême droite dans l’Ohio et dans les États touchés par les récents ouragans donne l’image d’un mouvement devenu plus apte à identifier et à exploiter les griefs locaux, à grossir ses rangs et à renforcer ses messages.

Un autre facteur explique le silence des groupes d’extrême droite: nombre d’entre eux adoptent des objectifs différents et disparates. Des mouvements tels que les néo-fascistes Proud Boys soutiennent ouvertement Donald Trump tandis que des groupes suprémacistes blancs s’efforcent d’accélérer l’effondrement de la société. D’un autre côté, des groupes néo-nazis tels que la Tribu du Sang (Blood Tribe) œuvrent à la création d’États-nations fondés sur la suprématie blanche.

Bien que les objectifs des groupes d’extrême droite diffèrent, leurs méthodes pour atteindre leurs objectifs sont cohérentes en termes d’incitation aux troubles et à la violence pour déstabiliser la société.

Cependant, la sédition du 6 janvier 2021 a révélé à ces groupes les dangers d’une incitation politique ouverte et de nombreux groupes se sont donc tournés vers des activités à petite échelle telles que des sit-in anti-gay en particulier dans les communautés où ils estimaient que leur message était accepté et résonnait.

Paul Becker, professeur de sociologie à l’Université de Dayton dans l’Ohio, affirme que son État, avec une forte proportion de travailleurs blancs aliénés par l’effondrement de l’industrialisation et l’immigration croissante, est un terrain de recrutement fertile. «Quand ils voient des individus qui se sentent économiquement ou socialement en retard, ils deviennent toujours des cibles de recrutement potentielles», a déclaré Baker.

Judd Erlewine, étudiant de la ville de Springfield dans l’Ohio, affirme qu’il en a assez de voir sa ville devenir un laboratoire pour les extrémistes d’extrême droite. «Je pense que nous avons actuellement quatre groupes antisémites différents à Springfield, dont le Ku Klux Kla. Tous ces groupes ont aggravé la situation», a-t-il déclaré.

Préparer les guerres raciales à venir

Le 10 août, des membres de Blood Tribe ont défilé dans les rues de Springfield en brandissant des croix gammées. Le 27 août, l’un des chefs du groupe néo-nazi a parlé pendant environ une minute lors d’une réunion de la commission municipale avant que le maire Rob Rowe ne demande à la police de l’expulser.

Les Proud Boys ont défilé dans la ville début septembre. Une semaine plus tard, le 10 septembre, Trump a profité du débat télévisé contre Kamala Harris pour affirmer que «les migrants de Springfield mangent les animaux de compagnie des gens qui y vivent», amplifiant ainsi un message qu’un groupe néo-nazi a contribué à diffuser.

Christopher Ballhaus, le chef de Blood Tribe, y a vu une validation de leur stratégie: «Voilà à quoi ressemble le véritable pouvoir», a-t-il déclaré à ses partisans sur Telegram.

«L’aspect le plus troublant est que ces griefs auxquels ces petites cellules locales hyper puissantes de groupes extrémistes répondent ont un attrait généralisé et une traction massive», a déclaré le chercheur Lewis.

Le Times affirme que cette focalisation sur le niveau local rend difficile le suivi de leurs activités tout comme la méthode croissante de dissimulation des idéologies. Par exemple, les clubs d’activisme et les gymnases d’arts martiaux sont une couverture pour former de jeunes hommes blancs à devenir des guerriers dans la guerre raciale à venir, a déclaré Pasha Dashtgard, directeur de recherche au Laboratoire de recherche sur la polarisation, l’extrémisme et l’innovation de l’Université américaine.

«Mais ce qu’ils font, sous couvert d’exercice, de discipline et de forme physique, c’est une façon de baisser la résonnance de l’antisémitisme, de la propagande et des théories du complot», a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, la désinformation se propage sur des plateformes comme X et Facebook alors que les efforts des sociétés de médias sociaux pour contrôler les discours de haine ont étrangement diminué.

À la suite des ouragans Helen et Milton, les théories du complot sur les intentions de la Fema (l’agence fédérale de gestion des situations d’urgence) ont conduit à des menaces généralisées contre les travailleurs qui tentaient de fournir de l’aide. Les groupes extrémistes ont une fois de plus démontré à quel point ils sont capables d’exploiter rapidement les revendications locales. Patriot Front, l’un des groupes nationalistes suprémacistes blancs les plus actifs, a publié des vidéos de ses membres aidant et abattant des arbres en Caroline du Nord et critiquant l’inaction du gouvernement.

Certains récits, tels que le prétendu autoritarisme gouvernemental, étaient un moyen de mobiliser la communauté au sens large au-delà des membres des milices, explique Amy Cotter, directrice de recherche au Centre sur le terrorisme, l’extrémisme et la lutte contre le terrorisme du Middlebury Institute. «Si quelque chose se produit dans la communauté locale et équivaut à une sorte d’action, il est alors facile pour un individu ou une milice de tirer parti de ces idées et tactiques qui existent déjà dans la communauté au sens large et de motiver les gens à agir», a-t-elle déclaré.

Les chercheurs en extrémisme sont particulièrement préoccupés par le fait que les tempêtes soient si proches d’une élection qui a déjà vu deux attentats contre la vie de Trump, un record de menaces contre les travailleurs électoraux et des signaux de la campagne Trump selon lesquels il pourrait ne pas accepter le résultat. «Lorsque la température devient aussi élevée, les choses commencent à brûler», a déclaré Lewis.