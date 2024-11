Le Centre de promotion des exportations (Cepex) a organisé, vendredi 1er novembre 2024, à la Maison de l’exportateur à Tunis, un colloque sur «Les opportunités et les conditions pour l’entrée de l’huile d’olive tunisienne sur le marché chinois».

La rencontre visait à informer davantage les exportateurs d’huile d’olive tunisienne sur les particularités du marché chinois en leur fournissant les informations nécessaires sur les conditions d’accès, les normes et les réglementations à respecter pour réussir à se positionner sur ce marché en pleine croissance.

Etaient présents à la conférence, outre un nombre important d’exportateurs locaux d’huile d’olive, des représentants du ministère du Commerce et du Développement des exportations, de l’ambassade de Chine en Tunisie, du Centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtec) et du Conseil d’affaires tuniso-chinois. «Le marché chinois offre des opportunités d’investissement prometteuses pour les produits tunisiens, surtout à la lumière de la croissance constante de la demande mondiale de produits de santé de qualité», a déclaré le président du Cepex, Mourad Ben Hassine, dans son allocution introductive, estimant le potentiel inexploité d’exportation de l’huile d’olive tunisienne vers la Chine à environ 68 millions de dinars tunisiens, sur un total de 217 millions de dinars de potentiel d’exportation inexploité vers cet immense pays en plein développement économique et social.

Le Cepex cherche à faciliter l’accès des entreprises tunisiennes au marché chinois à travers la plateforme d’enregistrement des douanes chinoises, étape obligatoire pour les produits agricoles dont fait partie l’huile d’olive, a encore souligné Ben Hassine, tout en précisant que seules 5 entreprises tunisiennes se sont inscrites jusqu’à présent sur cette plateforme, et en invitant le reste des entreprises à bénéficier des services du centre pour faciliter les processus d’enregistrement et fournir les informations nécessaires pour assurer le bon déroulement des opérations d’exportation vers ce marché plein de promesse.

Pour accéder à un marché aussi prometteur pour l’huile d’olive tunisienne que celui de la Chine, il convient de développer une stratégie de communication, basée principalement sur le numérique, pour faire connaître davantage les produits de l’industrie alimentaire tunisienne, en général, et l’huile d’olive en particulier, en mettant l’accent sur sa haute qualité, a souligné, de son côté, l’ambassadeur de Tunisie en Chine, Adel Larbi.

Pour la directrice générale du Packtec, Narjes Mosleh Hammar, malgré la modeste présence de l’huile d’olive tunisienne sur le marché chinois, il existe une réelle volonté des industriels tunisiens à développer la compétitivité de leur produit et pour conquérir ce marché dont les consommateurs ont des exigences assez particulières qu’il va falloir satisfaire.

Le responsable des affaires économiques à l’ambassade de Chine en Tunisie, Liang Gang, a brossé un tableau de l’économie chinoise, qui a réalisé au cours de l’année écoulée un taux de croissance estimé à 4,7%, soulignant que son pays est en train de s’ouvrir davantage aux marchés étrangers, notamment africains. D’où, selon lui, l’importance de travailler au développement de programmes et d’opérations visant à faire progresser la coopération économique et commerciale entre la Chine et la Tunisie, notamment à la lumière des accords bilatéraux et des efforts conjoints visant à les développer davantage.

La vice-présidente du Conseil d’affaires tuniso-chinois, Douha Chtouro, a mis en avant, elle aussi, le potentiel d’exportation des produits agricoles alimentaires vers la Chine, et présenté quelques conseils pratiques aux exportateurs d’huile d’olive concernant les différentes étapes et procédures à suivre pour entrer sur ce marché.

La table-ronde a été aussi une occasion pour présenter les incitations et les encouragements fournis par le Fonds pour la promotion de l’huile d’olive en conserve (Foprohoc) et le processus d’enregistrement des exportateurs d’huile d’olive sur la plateforme douanière chinoise, ainsi des modèles réussis d’entreprises tunisiennes exportatrices d’huile d’olive sur le marché chinois. Leurs représentants ont présenté des témoignages en direct sur leur expérience des procédures douanières et des défis logistiques auxquels ils ont été confrontés, ainsi que sur les stratégies de marketing qu’ils ont adoptées pour s’implanter et renforcer leur présence.

I. B.