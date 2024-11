Forum à Paris sur l’intégration des jeunes Tunisiens en France

Insertion professionnelle, formation, citoyenneté et droit de vote, accès à la culture… Les jeunes Tunisiens qui vivent en France ou ailleurs sont confrontés à des défis majeurs pour leur intégration. Ces enjeux sont aujourd’hui au cœur des préoccupations de la diaspora tunisienne.

Très engagée à travers de nombreux projets de développement, sur les deux rives de la Méditerranée, celle-ci est elle-aussi confrontée à des questionnements tels que le renouvellement générationnel, ou encore le montage de projets, l’accès aux financements, les partenariats, l’évaluation de l’impact des actions réalisées.

C’est pour débattre de ces questions qu’un forum d’une journée intitulé «Jeunesses et diasporas», organisé par la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) et GRDR (Migration-Citoyenneté-Développement), se tiendra le 16 novembre 2024 à partir de 9 heures aux Amarres (24 quai d’Austerlitz – Paris 13e), sur le thème «Les défis de l’insertion des jeunes tunisiens d’ici et de là-bas».

Tout au long de cette journée, à travers des tables-rondes, des ateliers, des projections de films mais aussi des temps festifs, les organisateurs échangeront avec des ressortissants de la diaspora, des partenaires, des représentants des autorités centrales et locales pour partager les expériences et faire émerger de nouvelles pistes d’action collectives pour accompagner au mieux ces jeunesses très dynamiques.

Ce forum est organisé par l’association Jeunesses et Diasporas, dans le cadre du programme «Jeunesse et pouvoir d’agir en Algérie et en Tunisie», financé par l’Agence française de développement (AFD), qui consiste à créer des synergies d’actions et une convergence des acteurs (OSC de jeunes, autorités locales, professionnels de l’insertion, entreprises du tissu économique local) autour du concept d’«insertion intégrale des jeunes».

Celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer peuvent s’inscrire en ligne.