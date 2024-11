L’Algérie continue de développer sa production d’huile d’olive

L’Algérie est en train de consolider sa position dans le club des grands producteurs d’huile d’olive. En effet, nos voisins de l’ouest projettent de planter un million d’oliviers d’ici la fin de l’année, le gouvernement visant à étendre cette culture dans les zones désertiques, en puisant abondamment dans la nappe phréatique, autant de ressources dont sera privée la Tunisie, qui souffre déjà de sécheresse.

En Algérie, un programme visant à planter un million d’oliviers sera achevé d’ici la fin de l’année, dans le cadre des plans du gouvernement visant à régénérer les champs et à en étendre la culture aux provinces situées au plus profond du désert.

Comme l’a récemment annoncé Redouane Messaoudi, directeur adjoint du secteur au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, lors d’une conférence de presse tenue récemment à Alger, le ministère a élaboré un programme de plantation d’un million de plants d’oliviers, qui sera achevé d’ici la fin de décembre, dans le but de renouveler les champs et d’étendre ce type de culture à de nouvelles zones.

Le Conseil oléicole international a classé l’Algérie au quatrième rang mondial en termes de production d’olives de table et au septième rang en termes de superficies de production d’huile d’olive, a rappelé Messaoudi, soulignant que ce secteur est soutenu par l’Etat compte tenu de son importance pour l’économie algérienne et la sécurité alimentaire.

L’olivier en Algérie représente environ 45% de la superficie cultivée en arbres fruitiers, avec une superficie totale estimée à 443 000 hectares, selon les données du ministère, contre 160 000 hectares au début du millénaire, répartis dans 49 des 58 provinces.

Ces dernières années, l’oléiculture s’est déplacée des régions côtières méditerranéennes comme la Kabylie au centre du pays et Jijel, Skikda et Guelma à l’est, vers l’arrière-pays et même jusqu’aux provinces désertiques comme Oued Souf, située à 650 kilomètres, au sud-est d’Alger, à la frontière avec la Tunisie.

Les autorités algériennes prévoient d’atteindre 1 million d’hectares d’oliviers d’ici 2030 et de produire 100 millions de litres d’huile d’olive par an, a indiqué le responsable du ministère.

Le nombre total d’oliviers est actuellement estimé à plus de 65 millions, dont 48 millions sont productifs.

L’année dernière, l’Algérie a produit plus de 9 millions de quintaux d’olives, dont 3 millions de quintaux destinés à la consommation.

Le pays compte plus de 48 variétés d’oliviers inscrites au catalogue officiel des arbres fruitiers, certaines pour le pressage et d’autres pour les olives de table, a-t-il ajouté, soulignant qu’il existe une grande expertise en matière de production locale de semences et de techniques de conservation.

