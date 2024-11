Ateliers à Tunis sur l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire

L’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire sont étroitement liées et leur développement contribue directement à l’augmentation des taux de croissance.

C’est ce qu’ont souligné les experts du secteur lors d’un atelier organisé le 14 novembre 2024 à Tunis à l’initiative du Bureau pour l’Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (Uneca) et du bureau d’Onu-Habitat en Tunisie.

«Le stress hydrique a un impact sur l’agriculture et par conséquent sur la sécurité alimentaire et la croissance économique», a expliqué l’économiste Samia Hamouda du bureau sous-régional Afrique du Nord de l’Uneca, soulignant que la Tunisie dépend des importations car 93% de sa consommation est constituée de blé tendre, d’orge et de blé dur.

«La Tunisie a toujours été dépendante de la consommation de céréales, mais avec la dernière crise entre la Russie et l’Ukraine et avec les problèmes de changement climatique et de stress hydrique, il devient urgent de penser de manière intégrée et d’associer l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire dans tous les processus de planification aux niveaux national et local», a-t-elle souligné ? Et d’ajouter : «Nous devons maintenant proposer des politiques et des réformes qui nous aideront à surmonter cette crise», comme il est urgent de revoir la politique agricole pour la rendre plus durable.

L’expert en développement durable Belgacem Ayed a déclaré à l’agence Tap que la sécurité alimentaire est étroitement liée à l’agriculture, qui dépend elle-même de l’eau, ajoutant que le changement climatique rend la situation de plus en plus difficile. «Utiliser de l’eau non conventionnelle signifie dépenser encore plus d’énergie, d’où l’importance d’une approche intégrée du lien entre l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire», a-t-il soutenu.

L’eau saumâtre et l’eau de mer devraient être dessalées et autant d’eau de ruissellement et d’eau purifiée que possible devraient être récupérées pour être utilisées dans l’agriculture et l’irrigation, a déclaré l’expert.

Concernant l’énergie, Ayed a souligné que le taux de dépendance énergétique de la Tunisie est de 53%, préconisant le recours à des solutions nationales et locales pour exploiter les ressources propres du pays (soleil, eau, biomasse, etc.).

La directrice du bureau d’Onu-Habitat en Tunisie, Aida Robbana, a indiqué que son organisation travaille actuellement sur un projet visant à promouvoir la sécurité alimentaire des personnes vulnérables au niveau local, notamment les migrants et les sans-abri, en utilisant une approche communautaire généralement dans deux municipalités. : Tunis et La Marsa. Deux jardins urbains à Tunis et à la Marsa ont déjà été créés dans le cadre du projet, a déclaré Robbana : «Les premiers produits de ces jardins ont été reversés à un restaurant solidaire».

Des experts dans les domaines de l’eau, de l’énergie, de la sécurité alimentaire et du développement, ainsi que des représentants de structures gouvernementales et d’organisations internationales, participent à l’atelier dont le but est de discuter des défis et de présenter des solutions et réformes possibles pour améliorer la sécurité énergétique en Tunisie.