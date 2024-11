La Semaine de la cuisine italienne s’ouvre en Tunisie

Ouverte samedi 16 novembre 2024 avec l’événement «Apéritif italien» à l’Institut culturel italien de Tunis, la IXe édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde se poursuivra en Tunisie jusqu’au 24 du même mois avec un programme riche en saveurs et en parfums méditerranéens.

«L’Italie et la Tunisie partagent un patrimoine de produits et de traditions gastronomiques liés à la convivialité, à la santé et au bien-être en nutrition, dans le respect des ressources naturelles et des usages locaux», a déclaré l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, en inaugurant cet événement, tout en soulignant «la volonté de travailler aux côtés de la Tunisie pour promouvoir le régime méditerranéen – aujourd’hui un patrimoine culturel immatériel de l’Unesco – en mettant le bien-être et la santé des personnes au centre, avec des produits de qualité et des normes élevées de sécurité alimentaire, également grâce à une utilisation judicieuse des innovations techniques et technologiques dans le secteur».

«Le commerce italo-tunisien dans le secteur agroalimentaire place l’Italie parmi les principaux pays fournisseurs dans l’Union européenne (UR), avec une part de marché de 4,2%», a précisé l’ambassadeur italien, et d’ajouter : «Notre pays figure également parmi les principaux pays investisseurs dans le secteur agroalimentaire en Tunisie, avec des dizaines d’entreprises de premier plan garantissant l’emploi à des milliers de travailleurs.»

«Une collaboration qui se développera encore davantage à l’avenir, grâce aux projets activés par le Plan Mattei, qui identifie la Tunisie comme pays prioritaire et l’agriculture comme l’un des principaux secteurs d’intervention», a conclu Prunas.

La Semaine de la cuisine italienne dans le monde est une initiative promue par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale qui voit toutes les institutions du système italien s’unir autour du slogan «Régime méditerranéen et cuisine traditionnelle : santé et tradition».

En Tunisie, le programme d’événements concocté par l’ambassade d’Italie à Tunis, en collaboration avec l’Institut culturel italien de Tunis, la Chambre de commerce italo-tunisienne (Ctici), les délégations de l’Académie italienne de cuisine de Tunis et Hammamet, Slow Food Messina, Slow Food Alliance de chefs et de partenaires locaux, propose un voyage de redécouverte des traditions et des racines des communes qui ont caractérisé l’histoire des deux pays et qui lient encore aujourd’hui inextricablement leurs cuisines respectives.

I. B. (avec Ansamed).