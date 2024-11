Une trentaine de suspects interdits de voyage dans l’affaire Mimouni

Dans le cadre de l’affaire de l’homme d’affaires Youssef Mimouni, plus d’une trentaine de personnes ont été interdites de voyage, parmi lesquelles des fonctionnaires publics, des avocats, des juges et des experts judiciaires.

Selon Mosaïque, l’interdiction de voyage a été décidée par le premier juge d’instruction auprès du Pôle judiciaire économique et financier dans le cadre de l’enquête menée sur les malversations financières dont est accusé Mimouni, mis en détention, ainsi que l’un de ses proches, des cadres d’une banque publique,, parmi lesquels un ancien directeur général, et le responsable d’un cabinet de conseil pour des soupçons de corruption et de tentative de constitution d’une fortune à l’étranger en infraction au code des changes.

Le juge d’instruction a également décidé de geler les comptes bancaires de tous les prévenus poursuivis dans cette affaire et de confiscation de leurs biens immobiliers, à titre préventif, en attendant l’achèvement des investigations.

I. B.