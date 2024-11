Conférence : Entrepreneuriat féminin et économie verte en Tunisie

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud) en Tunisie organise la conférence nationale sur l’«Entrepreneuriat féminin : moteur d’une économie verte et inclusive en Tunisie», le jeudi 21 novembre 2024 à l’hôtel Laico à Tunis.

La conférence s’inscrit dans le cadre du projet «Économie verte et autonomisation économique des femmes en Tunisie» (Green Economy : Women’s Economic Empowerment in Tunisia, Geweet), mis en œuvre par le Pnud, en partenariat avec le ministère de l’Économie et de la Planification, et avec l’appui financier du Canada.

Ce projet vise à soutenir l’entrepreneuriat féminin dans des régions spécifiques de la Tunisie, notamment Gabès, Gafsa, Kairouan, Kébili, Médenine, Tataouine et Tozeur.

Cette journée marquera le lancement de la nouvelle phase du programme d’accompagnement en éco-entrepreneuriat du Pnud, Green’it 2.0, qui travaillera avec 350 femmes micro-entrepreneures ciblées dans les chaînes de valeurs vertes sur trois volets, à savoir : la création, la reconversion ou diversification d’entreprises, avec une mise à l’échelle et l’accélération des entreprises.

Cette conférence aspire à promouvoir le rôle clé des femmes entrepreneures dans la transition vers une économie verte et durable qui est essentielle pour relever les défis socio-économiques et environnementaux actuels.

Ce rendez-vous réunira des acteurs économiques, institutionnels et de la société civile pour échanger sur les opportunités et les défis auxquels les femmes entrepreneures en particulier sont confrontées dans le secteur de l’économie verte.