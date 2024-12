La Tunisie mise sur les voitures électriques

La Tunisie, pays leader dans l’industrie des composants automobiles, avec un tissu industriel constitué d’entreprises de renommée internationale, mise sur le développement de la voiture électrique, a déclaré la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub.

La Tunisie bénéficie d’une main d’œuvre qualifiée et spécialisée, ainsi que de compétences reconnues dans de nombreux domaines, a-t-elle ajouté, en présidant la première réunion de la «Taskforce Automotive Smart City», mardi 3 décembre 2024.

Au cours de cette réunion, à laquelle ont également participé son directeur de cabinet Afef Chachi Tayari, la présidente de la Tunisian Automotive Association (TAA), Meriem Elloumi, des représentants des ministères des Finances, de l’Economie, de la Formation professionnelle et de l’Agence allemande de coopération internationale (Giz ) et le directeur général des industries de transformation, Fathi Sahlaoui, ont été présentées les principales tendances du secteur des composants automobiles, mettant en avant le potentiel disponible en termes d’infrastructures industrielles et technologiques.

Thabet Chibboub, lit-on dans un communiqué de son ministère, a réitéré la volonté des responsables d’améliorer la compétitivité de l’offre tunisienne à travers la création d’une infrastructure intégrée répondant aux spécificités et aux besoins techniques de la production automobile.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations de l’État visant à promouvoir les filières porteuses définies dans la stratégie nationale pour l’industrie et l’innovation, ainsi que dans la charte de partenariat public-privé pour améliorer la compétitivité du secteur des équipements et composants automobiles à l’horizon 2027.

Selon le ministère, environ 300 entreprises industrielles sont actives dans ce secteur prometteur, dont plus de la moitié à participation étrangère.

Ces entreprises emploient environ 100 000 personnes, avec un taux d’intégration de 38%. La valeur de la production du secteur s’élève à 8 milliards de dinars, tandis que celle des exportations atteint 7,5 milliards de dinars.

Au cours des prochaines années, les efforts seront intensifiés pour attirer des investissements importants, notamment dans les secteurs des voitures électriques et intelligentes. L’objectif est de faire de la Tunisie une plateforme industrielle spécialisée dans la production de voitures populaires et destinées aux marchés africains, tout en doublant les exportations et les opportunités d’emploi.