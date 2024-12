Pour une transition énergétique juste en Tunisie

Un atelier de concertation sur la feuille de route pour l’intégration des conditions d’une transition énergétique juste (Tej) en Tunisie se tiendra le jeudi 12 décembre 2024, à Tunis.

Cet atelier, organisé par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, en coopération avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dans le cadre du projet APST II, vise à présenter les résultats de l’étude menée dans ce cadre et à collecter les recommandations des participants sur les mesures proposées dans la feuille de route. D’autre part, il représente une plateforme d’échange ouverte réunissant les acteurs du secteur public, privé, la société civile, ainsi que les bailleurs de fonds et partenaires techniques et financiers, pour enrichir la réflexion et affiner les actions à entreprendre pour garantir une transition énergétique juste en Tunisie.

Dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique, la Tunisie a fixé l’objectif d’atteindre une part des énergies renouvelables dans le mix de production électrique de 35% en 2030 et 50% en 2035. Ceci se traduira par la mise en place d’une capacité fonctionnelle totale de production électrique à partir des énergies renouvelables de 4850 MW en 2030 et 8350 MW à l’horizon 2035, basée essentiellement sur le solaire photovoltaïque et l’énergie éolienne.

Dans ce cadre le Mime, avec l’appui de la GIZ, a initié une mission visant à élaborer une feuille de route de la Tej, en tenant compte des dimensions économique, sociale et environnementale.

L’objectif principal de cet atelier est de présenter une feuille de route pour la mise en œuvre de la Tej en Tunisie, en prenant en compte un processus de consultation inclusif et participatif.

Plus spécifiquement, il vise à rappeler les grands principes de la transition juste et leur application dans le contexte tunisien, afin de mieux comprendre les défis et les opportunités de cette transition. Et à proposer une feuille de route concrète pour l’intégration des principes de la transition juste dans la politique énergétique tunisienne, en tenant compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux spécifiques à notre pays.

Cet atelier représente également une occasion précieuse pour échanger et dialoguer avec les parties prenantes autour de deux panels thématiques : le premier porte sur les aspects socio-économiques de la transition énergétique, abordant les impacts sur les communautés, les emplois et la justice sociale. Et le deuxième sur les aspects environnementaux et les enjeux d’aménagement du territoire, mettant en lumière les défis liés au développement régional, la préservation de l’environnement et à une gestion durable du territoire face aux transitions énergétiques.