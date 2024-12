Atelier à Tunis pour sensibiliser les journalistes maghrébins à l’économie circulaire

L’économie circulaire et les défis du changement climatique auxquels la région du Maghreb est confrontée sont le thème d’un atelier régional qui se tient du 2 au 5 décembre 2024 à Tunis.

L’événement rassemble 20 journalistes de Tunisie, du Maroc et d’Algérie, ainsi que des experts et des représentants des organisations concernées.

Organisé à l’initiative du réseau de journalistes africains spécialisés dans le développement durable et le changement climatique, Africa 21, le séminaire aborde notamment la question de l’adaptation des économies régionales, des systèmes de production et des sociétés de consommation aux effets du changement climatique, de la désertification et l’impact de l’aridification des terres.

Des journalistes de différents médias seront initiés aux grands concepts de l’économie circulaire, vecteur de transition écologique et de réduction de la pression sur les ressources naturelles, notamment dans la région du Maghreb, l’une des plus vulnérables au monde face à la menace du changement climatique.

Le Maghreb n’est pas la seule région qui bénéficierait du développement d’une niche d’économie circulaire, car une grande partie du système économique mondial existant repose sur une utilisation excessivement linéaire des matières premières.

Selon les organisateurs de l’atelier, ce modèle n’est plus viable à long terme, compte tenu des défis environnementaux et climatiques d’une planète aux ressources limitées.

L’économie circulaire est considérée comme une alternative qui contribue à préserver les ressources et l’environnement, ainsi que la santé. Elle contribue également au développement économique et industriel des territoires et à la réduction des pertes et gaspillages dans un contexte de plus en plus compliqué lié aux effets du changement climatique.

Les organisateurs de l’atelier sont le Réseau Africa 21, le ministère de l’Environnement, l’Union Européenne (Programme d’appui aux médias en Tunisie/Pamt2), Giz (Projet d’appui à la gouvernance environnementale et climatique pour la transition écologique en Tunisie), le Forum National d’Adaptation au changement climatique (Fnac), et l’ambassade de Suisse à Tunis). Pour eux, initier les médias aux concepts d’économie circulaire peut contribuer à sensibiliser et à éduquer le public sur la nécessité de rationaliser la consommation et d’évoluer vers des pratiques plus écologiques.

A l’ouverture de l’atelier, le secrétaire général de l’association Africa21, Julien Chambolle, a déclaré : «Notre programme, qui regroupe désormais plus de 850 journalistes de 43 pays d’Afrique, vise à aider les journalistes à développer une compétence de base sur les questions de développement durable, leur fournir un accès à des sources primaires d’information de qualité, à des experts internationaux et à des organisations impliquées dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en particulier des organisations internationales. Il s’agit aussi de leur offrir des opportunités, comme organiser des délégations pour couvrir de grands événements internationaux, comme cela s’est produit l’année dernière lors de la COP28, avec le soutien de la Banque africaine de développement.»

Outre les interventions d’experts, cette formation comprend des visites de projets d’économie circulaire en Tunisie.