Le Salon du tourisme saharien et oasien à Tozeur

La ville tunisienne de Tozeur dans le sud-ouest de la Tunisie, accueille, du 3 au 5 décembre 2024, la première édition du Salon international du tourisme du saharien et oasien (Issot).

Un événement qui rassemble 300 opérateurs professionnels du tourisme alternatif et durable, ainsi que des influenceurs et journalistes, tant au niveau national qu’international afin de positionner la Tunisie comme une destination leader du tourisme durable, harmonisant le développement économique et la conservation des écosystèmes fragiles au Sahara et dans les régions oasiennes.

Le salon est le fruit d’un partenariat stratégique entre les secteurs public et privé, ainsi que les principaux acteurs du secteur, tels que le ministère du Tourisme, l’Office national du tourisme, l’Office national de l’artisanat, le gouvernorat de Tozeur, la Fédération tunisienne. des agences de voyages et de tourisme et la Fédération tunisienne des hôteliers.

A travers cet événement, les organisateurs souhaitent mettre en valeur les atouts naturels, culturels et historiques exceptionnels du sud tunisien, en mettant en avant leur potentiel de valorisation et de développement stratégique. L’objectif est de renforcer l’attractivité et la visibilité de cette région aux multiples facettes à l’échelle nationale et internationale.

Issot 2024 vise également à encourager les investissements dans des projets touristiques responsables, capables de stimuler et d’accompagner le développement régional, tout en valorisant les initiatives locales. En particulier, le rôle central des femmes et des communautés locales dans la gestion et la préservation des sites touristiques sera mis en avant, ainsi que leur contribution essentielle à la pérennité et à la prospérité de cette région exceptionnelle.

Issot bénéficie du soutien d’organisations internationales telles que l’USAID (Agence américaine pour le développement international) en Tunisie, la Giz (Agence allemande de coopération internationale), la DRV (Association allemande du tourisme), l’Union européenne et la Fondation pour le développement de la Tunisie.