Le Marathon Comar 2024 par l’image

La 37e édition du Marathon Comar de Tunis-Carthage, organisé par les Assurances Comar, qui a animé la capitale Tunis et sa banlieue le 1er décembre 2024, a laissé des souvenirs inoubliables chez les quelque 8000 coureurs et coureuses de tous âges, de toutes conditions et de tous pays.

Nous publions ci-dessous des images qui rendent compte de l’ambiance à la fois sportive, festive, familiale et bon enfant dans laquelle cette course s’est déroulée et qui en fait un événement à part en Tunisie et qui fait la fierté de Tunis depuis près d’une quarantaine d’années.

La course pour tous, la fête pour tous

Tout le monde gagne, sinon la course, du moins le plaisir d’y prendre part