Théâtre El Hamra accueille une formation pour animateurs de ciné-clubs

L’association Echos cinématographiques en collaboration avec Sentiers et Théâtre El Hamra ont conçu une formation destinée aux passionnés de cinéma des deux sexes, désireux de devenir animateurs de ciné-clubs.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la réactivation du ciné-club du théâtre El Hamra, avec la volonté d’encourager l’ancrage d’une activité locale autour du cinéma d’auteur et de favoriser la création et la continuité des ciné-clubs au-delà de la formation.

Les bénéficiaires de cette formation, qui aura lieu du 23 au 27 décembre 2024 Théâtre El Hamra, rue El-Jazira à Tunis, sont les cinéphiles, animateurs de ciné-clubs amateurs ou confirmés, cinéastes, curateurs et programmateurs, ainsi que les personnes motivées ayant un intérêt marqué pour la médiation et la transmission de la culture cinématographique.

A l’issue de la formation, les bénéficiaires seront invité/e/s à préparer une présentation ou un projet final en lien avec l’animation des ciné-clubs.

Les participants doivent résider en Tunisie, s’engager à être disponibles entièrement pour l’ensemble des activités et démontrer un intérêt pour la médiation culturelle et la programmation cinématographique.

La formation est animée par Insaf Machta, enseignante de littérature française et de cinéma à l’Université de Tunis, qui préside depuis 2017 l’association Sentiers.

Elle a été membre de l’équipe de rédaction de la revue Cinécrits de 1994 à 2000 où elle a écrit ses premiers articles de critique cinématographique. Elle a publié des textes sur le cinéma dans les sites de Nachaz, Nawaat et Archipels Images.

Elle développe au sein de l’association Sentiers des projets se rapportant à la diffusion de la culture cinématographique et organise des manifestations et des ateliers de cinéma (lecture de l’image et fabrication) destinés à trois tranches d’âge : les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

Le programme est gratuit et prend en charge les frais de déplacement, le logement et les repas.