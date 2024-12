Handisub : la plongée sous-marine adaptée aux handicapés

À l’occasion des Journées mondiale et nationale du handicap, l’association Abysse Plongée met en lumière le projet Avatar, une initiative novatrice portée dans le cadre du programme Fe3il.a – (فاعل.ة ), composante du projet EU4Youth-Tunisia, visant à promouvoir l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap.

Grâce à une collaboration étroite avec le Centre de réhabilitation professionnelle pour les handicapés moteurs et les victimes d’accidents de la vie (CRPHMAV), Avatar fait découvrir aux participants le monde fascinant de la plongée sous-marine adaptée (handisub), en toute sécurité.

Le projet bénéficie également de l’appui technique de la Fédération des activités subaquatiques et de sauvetage de Tunisie et de la Fédération tunisienne des sports pour handicapés, qui œuvrent ensemble pour rendre ce sport plus accessible.

À travers cette démarche, Avatar offre une opportunité unique de dépassement de soi, tout en permettant à chacun de s’épanouir dans un environnement riche en découvertes et en émotions.

En cette journée symbolique, le grand public est invité à célébrer l’inclusion et la diversité aux côtés de ces acteurs engagés. Chaque plongée, chaque pas, est un témoignage de la volonté collective d’avancer vers un monde plus équitable.