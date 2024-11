Le PriMed 2024 : un voyage documentaire au cœur de la Méditerranée

Marseille. La 28e édition du PriMed, le Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen, qui se tient du 30 novembre au 7 décembre 2024, propose une programmation ambitieuse célébrant la diversité culturelle et les problématiques contemporaines du pourtour méditerranéen. Avec 23 œuvres en compétition, dont 13 réalisées ou coréalisées par des femmes, cet événement met à l’honneur des récits puissants et engagés.

Djamal Guettala

Parmi les œuvres sélectionnées, la série documentaire ‘‘Hezbollah, l’enquête interdite’’, signée Sofia Amara et Jérôme Fritel, attire particulièrement l’attention. Projetée lors d’une séance exceptionnelle, elle offre une analyse approfondie de ce mouvement au cœur des tensions régionales, notamment depuis la récente guerre de Gaza et les bombardements au Liban.

En parallèle, de nombreux films abordent des thématiques sociétales majeures, comme la condition féminine dans des sociétés encore marquées par des traditions patriarcales. Ces œuvres, portées par des regards audacieux, interrogent le rôle des femmes et les dynamiques de transformation sociale.

Des récits humains pour repenser la Méditerranée

Les documentaires en compétition plongent dans des histoires singulières, témoignant de la richesse et de la complexité du bassin méditerranéen. Les spectateurs découvriront des Algériens passionnés de musique métal, la vie d’une communauté lesbienne installée sur l’île de Lesbos, ou encore le parcours de jeunes raseteurs d’origine maghrébine.

Face à la montée des idéologies identitaires et nationalistes, ces films offrent une alternative : celle d’une Méditerranée unie par des récits humains, où les aspirations et les espoirs se rencontrent.

Pour la première fois, le PriMed accueille un jury entièrement féminin, présidé par Jocelyne Zablit, journaliste à l’AFP et ancienne directrice du bureau de Beyrouth. Une dizaine de prix, dont les prestigieux Prix à la Diffusion, seront remis par des partenaires tels que France 3 Corse Via Stella, Rai et 2M. Ces distinctions visent à assurer une visibilité accrue aux documentaires sur les chaînes méditerranéennes.

Un engagement pour la jeunesse

Depuis 14 ans, le PriMed place l’éducation au cœur de sa mission. Cette année encore, plus de 3 000 collégiens et lycéens d’Égypte, d’Italie, d’Algérie, du Maroc, de Tunisie et de France participeront à des projections et débats, avant d’attribuer le Prix des Jeunes de la Méditerranée.

Dans un contexte marqué par des tensions croissantes, le PriMed propose une vision alternative et inclusive de la Méditerranée. À travers cette édition, les organisateurs invitent le public à échanger, débattre et célébrer les récits qui lient les différentes rives de cette mer commune.

Rendez-vous à Marseille pour un festival où l’image devient un vecteur de dialogue et d’espoir.

Éric Scherer et Valérie Gerbault, respectivement président et déléguée générale du Centre Méditerranéen de Communication Audiovisuelle (CMCA), promettent une édition riche en émotions et en découvertes.