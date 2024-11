 Le Marathon Comar dans les starting-blocks

Le comité d’organisation du 37e Marathon Comar de Tunis-Carthage a inauguré, ce vendredi 29 novembre 2024, à l’avenue Habib Bourguiba, devant le bâtiment des Assurances Comar, à l’avenue Habib Bourguiba, au centre-ville de Tunis, le Village Marathon, lieu de ralliement des athlètes et du public jusqu’à l’heure du coup d’envoi de la course, après demain, dimanche à 8 heures. Le village est composé de plusieurs stands tenus par les différents partenaires avec des animations thématiques autour du sport et de l’environnement. Pour une fête sportive conviviale où l’esprit de saine compétition n’interdit pas la convivialité et le plaisir partagé.

Imed Bahri

Le Marathon Comar, qui s’est imposé au fil des ans comme un rendez-vous incontournables des spécialistes de cette discipline sportive exigeante, est l’un des plus importants événements sportifs organisés dans la capitale. Et ce par le nombre de participants et, surtout, par la grande diversité de leurs profils, puisque la compétition rassemble sur son parcours étudié (Centre-ville de Tunis, Lac 0, Lac 1, Lac 2, Le Kram, Amilcar, Sidi Bou Saïd, Carthage…) et dans ses différentes courses (marathon, semi-marathon, course pour tous et parcours kids) des athlètes de haut niveau, des amateurs de la course à pieds et des coureurs du dimanche de tous âges et de toutes catégories, femmes, enfants, et personnes âgées, dans une sorte de fête populaire dédiée au sport, mais pas seulement, puisque la culture, le tourisme, l’écologie et la gastronomie y ont aussi leur place.

Un événement sportif international

En effet, le comité organisateur a réussi à faire labelliser le Marathon Comar par la Fédération internationale d’athlétisme World Athletics et à l’inscrire sur les calendriers national et international de cette discipline. Il a réussi aussi à l’inscrire sur le calendrier de la Fédération tunisienne d’athlétisme (FTA), qui contribue à l’organisation, sachant que la plupart de nos champions et championnes se font un devoir et un honneur d’y participer chaque année.

Le Village Marathon ne désemplit pas

Aujourd’hui, l’événement attire près de 7000 participants, tunisiens et étrangers, représentant plus de 40 nationalités. Et quand on sait que de nombreux athlètes étrangers viennent à Tunis accompagnés de membres de leurs familles, qui résident pendant quelques jours dans les hôtels de la capitale et de sa banlieue, on mesure la portée touristique de l’événement qui est soutenu depuis plusieurs années par les ministère de la Jeunesse et du Sport, de l’Intérieur et du Tourisme, ainsi que par la municipalité de Tunis, entre autres institutions publiques, qui mesurent son impact économique et social et l’animation qu’il assure pendant plusieurs jours dans le ville de Tunis.

Sur un autre plan, les Assurances Comar, qui ont un riche programme d’activités socioculturelles et sportives, ont tenu aussi à inscrire la responsabilité écologique parmi les objectifs du Marathon. C’est ainsi que l’évènement intègre les pratiques éco-responsables, avec une gestion rigoureuses des déchets produits pendant la course, et ce en collaboration avec l’association Tounes Clean Up. Cette association, très engagée dans la protection de l’environnement, aide le comité d’organisation du Marathon Comar à réduire son empreinte carbone, et ce grâce, notamment, à une campagne de reforestation En effet, pour chaque dinar collecté par le comité, un arbre sera planté dans des zones déforestées de Tunisie.

Responsabilité sociale et engagement écologique

Il s’agit, on l’a compris, de lutter contre le changement climatique et d’aider à la protection de la biodiversité. Il s’agit aussi de sensibiliser les participants et leurs supporters à l’importance de préserver l’environnement. C’est ainsi que 20 600 arbres ont été plantés en 2021, 33 800 en 2022 et 39 000 en 2023 (soit un total de 93 400 arbres en 3 ans) dans différentes régions du pays, et ce par des membres de l’association Tounes Clean Up et des volontaires parmi les employés de la Comar.

Selon Lotfi Belhaj Kacem, directeur du comité d’organisation du Marthon Comar, l’objectif est d’atteindre 140 000 arbres plantés au terme de cette 37e édition. «L’événement est certes organisé par une société privé, mais son impact est national», ajoute-t-il, en promettant de grandes innovations lors de la 40e édition, et qui sont déjà à l’étude. Il s’agit de faire passer le Marthon Comar à un autre palier en termes d’efficacité organisationnelle, de popularité sur le plan national et de rayonnement international.