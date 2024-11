Thameur Bdida visé par une enquête sur ordre du procureur militaire de Sfax

Le procureur militaire de Sfax a ordonné, ce vendredi 29 novembre 2024, l’ouverture d’une enquête contre l’activiste politique Thameur Bdida.

Il est poursuivi pour « tentative d’atteinte à l’intégrité du territoire tunisien par l’écriture, injure envers le président de la République, et atteinte à la dignité de l’armée nationale », précise l’agence Tap, citant une source proche du dossier.

L’enquête a été ouverte suite à la diffusion par Bdida, qui habite à l’étranger, de contenus sur les réseaux sociaux visant à propager de fausses informations, dans le but de nuire à la sécurité publique et à la défense nationale, ainsi que l’usage de systèmes d’information pour répandre des informations montées de toutes pièces, visant à diffamer et à ternir la réputation d’un fonctionnaire public, indique encore la même source

Rappelons qu’en octobre dernier, une enquête a été ouverte et un avis de recherche émis à l’encontre de Thameur Bdida sur ordre du Pôle judiciaire antiterroriste, après que ce dernier ait « appelé à la désobéissance civile, à la fermeture des routes, des bureaux et des urnes de vote à l’intérieur et à l’extérieur du pays et a incité à la violence… tout en menaçant les citoyens de prison et de procès populaires», et ce à l’occasion de la présidentielle du 6 octobre 2024.

