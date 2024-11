Les médecins réanimateurs en conclave à Hammamet

La 28e édition du Congrès national de réanimation, organisée par l’Association Tunisienne de Réanimation (ATR), se tient à Hammamet les 28, 29 et 30 novembre 2024, sous le patronage du ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, dans un contexte particulier de manque de cette spécialité dans les hôpitaux publics.

Ce congrès, qui réunit des experts nationaux et internationaux pour discuter des innovations en réanimation à travers des sessions scientifiques, ateliers interactifs et échanges d’expertise, vise à améliorer les soins et la recherche en Tunisie.

Il se tient cependant à un contexte de crise de la santé publique caractérisée par l’état de délabrement de nombreux hôpitaux publics, de manque d’équipement dans la plupart d’entre eux et, surtout, de manque de médecins spécialistes et particulièrement d’anesthésistes réanimateurs.

Ce manque s’explique par un double phénomène : les médecins qui fuient les hôpitaux publics pour les cliniques privées où les conditions de travail et de rémunération sont meilleures ou qui émigrent à l’étranger, notamment en Europe et dans les pays arabes du Golfe où on leur déroule le tapis rouge. Et dans ce contexte, ce sont les médecins réanimateurs qui sont les plus demandés et les plus nombreux à faire leurs valises.

Ce sujet, qui concerne la politique de la santé dans le pays, n’était pas au menu du programme scientifique du congrès, mais il accapare les débats sur l’avenir de la médecine et plus généralement de la santé publique dans le pays.

I. B.