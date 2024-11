Tunisie : Verdict dans l’affaire de l’ancien maire du Kef

La chambre criminelle a prononcé son verdict dans l’affaire de l’ancien maire du Kef, reconnu coupable d’avoir utilisé les attributs de sa fonction pour obtenir un avantage personnel ou pour le compte d’autrui et d’atteinte à l’administration.

C’est ce qu’a fait savoir Yosri Houami, porte-parole et substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance du Kef, dans une déclaration à Mosaïque FM ce vendredi 29 novembre 2024.

L’ancien maire a de ce fait été condamné à deux ans de prison, à une amende de plus de 10.000 dinars tunisien et une interdiction d’exercer dans la fonction publique et de son droit de vote, et ce, pour une durée de 5 ans.

La même source a ajouté que le ministère public a quant à lui fait appel de ce jugement.

Y. N.