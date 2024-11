Les médecins réanimateurs et les innovations dans la prise en charge des patients critiques

La 28ᵉ édition du Congrès national de médecine de réanimation, tenue du 28 au 30 novembre 2024, à Hammamet, a été une occasion pour les professionnels de santé de découvrir les améliorations des soins critiques et les dernières avancées dans ce domaine.

«Ce congrès revêt une importance stratégique dans le cadre des réformes de notre système de santé publique. La réanimation joue un rôle central pour relever les défis structurels et organisationnels de notre secteur. Nous devons renforcer les capacités, notamment dans les régions intérieures, afin de garantir une couverture sanitaire équitable et accessible à tous», a déclaré le ministre de la Santé publique, Mustapha Ferjani, faisant ainsi indirectement allusion au manque de médecins spécialistes dans les hôpitaux publics, et notamment de médecins réanimateurs dont beaucoup rejoignent les cliniques privées, plus rémunératrices, ou émigrent en Europe ou dans les pays du Golfe où les portes leur sont largement ouvertes.

Dr Jalila Ben Khelil, chef du service de réanimation à l’hôpital Abderrahmane Mami a déclaré que «l’Association tunisienne de réanimation, en collaboration avec la 18ᵉ Journée des paramédicaux, met l’accent sur l’importance des personnels paramédicaux dans la prise en charge en réanimation», ajoutant que «ce congrès a favorisé des collaborations internationales, notamment avec le Maroc, la Mauritanie, l’Égypte et la France, pour renforcer les échanges et la formation.»

«Nous avons également lancé une stratégie pour étendre les capacités de réanimation à l’échelle nationale, en réponse aux défis comme ceux de la Covid», a souligné Dr Ben Khelil.

Cet événement, qui a réuni quelque 500 experts tunisiens et internationaux, a constitué une excellente plateforme pour le partage des connaissances, la promotion des meilleures pratiques et l’encouragement de la recherche en réanimation.

Parmi les thématiques abordées figuraient des enjeux cruciaux tels que le sepsis, la résistance aux antimicrobiens, le choc cardiogénique, le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), le sevrage ventilatoire, la nutrition et le delirium… sujets qui ont été approfondis à travers des conférences scientifiques et des débats de haut niveau.

Le programme incluait également des ateliers pratiques dédiés à des techniques avancées, comme l’échographie pulmonaire, l’analyse des courbes de ventilateur, l’interprétation critique des antibiogrammes et le monitorage hémodynamique. Ces sessions interactives visent à perfectionner les compétences des professionnels de santé et à promouvoir l’innovation dans la prise en charge des patients critiques.

Le congrès des réanimateurs a pour ambitions d’être l’un des piliers dans la quête d’excellence des soins critiques en Tunisie et de renforcer le positionnement du pays en tant qu’acteur majeur de la recherche et de la formation en médecine de réanimation.

I. B.