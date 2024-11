Affiche officielle de la 35e édition des Journées Cinématographiques de Carthage

L’affiche officielle de la 35ᵉ édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), prévue du 14 au 21 décembre 2024, vient d’être dévoilée.

C’est l’artiste tunisien de renommée internationale, El Seed, qui signe l’affiche officielle de la 35ᵉ édition des JCC : Quand la calligraphie arabe rencontre le cinéma, une nouvelle poésie visuelle émerge, touchant l’âme avant le regard.

Son design fusionne héritage et modernité, racontant des histoires qui transcendent le temps et l’espace. Les lettres et les couleurs s’entrelacent dans une harmonie visuelle, reflétant l’identité Arabo-Africaine du festival tout en s’ouvrant aux cultures du monde.

À travers ses lignes circulaires, El Seed capture l’essence du festival : « Un Festival enraciné dans ses valeurs, tourné vers l’humain et fidèle à ses engagements».

Y. N.