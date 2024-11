Jets de pierres et actes de violence devant les collèges de Raoued 1 & 2

Suite à des actes de violence enregistrés ce vendredi 29 novembre 2024 devant les collèges de Raoued 1 & Raoued 2 au gouvernorat de l’Ariana, les cours ont été suspendus.

Mohamed Amine Jelibi, secrétaire général du syndicat de l’enseignement secondaire à Raoued, a précisé dans une déclaration à l’agence Tap, que des élèves ont caillassé l’entrée des établissements scolaires et des parkings réservés aux enseignants, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre.

Ces actes ont été enregistrés pendant le rassemblement organisé par les professeurs à la mémoire de leur défunt collègue Fadhel Jalloul qui a mis fin à ses jours à Chebba, en mettant le feu à son corps après avoir été victime de harcèlement par un certain nombre d’élèves.

« L’intervention des forces de l’ordre a permis d’éviter des conséquences plus graves », a déploré Mohamed Amine Jelibi, tout en rappelant que les conditions dans les deux collèges sont difficiles, notamment à cause d’un nombre trop important d’élèves et un manque en personnel administratif et éducatif.

Y. N.