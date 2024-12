Les travaux du collège Rades plage vont bon train

L’une des nouvelles constructions du collège Rades plage (Ben Arous) a récemment été achevée. Il s’agit d’un bloc d’enseignement avec 8 salles de classe normales et 8 salles spécialisées, une aire sportive, un foyer socioculturel et un espace de ressources.

Ce projet, auquel est alloué un budget de 6,6 millions de dinars, fait partie du Programme de modernisation des établissements scolaires (PMES I et PMES II) soutenu par l’Union européenne. L’établissement d’une superficie d’environ 3 055 m2 pourra accueillir 520 élèves.

La construction respecte les principes de la conception bioclimatique (ventilations naturelles, isolation thermique, récupération des eaux pluviales), ce qui en fait un exemple de construction durable que les élèves et tous les usagers pourront apprécier au quotidien.

L’engagement public tunisien, soutenu par ses partenaires européens, est accompagné par la société civile pour garantir un meilleur enseignement. C’est en effet, la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) qui a financé l’équipement de la médiathèque en offrant des ordinateurs et des livres.

Le PMES II est développé par le ministère de l’Éducation et financé par le gouvernement tunisien, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Union européenne (UE). Avec un budget de 80 M€ et sur une durée de cinq ans (2024-2029), le programme a pour objectif la construction de 80 écoles primaires certifiées EDGE, l’acquisition de 73 bus scolaires, la fourniture d’équipements pédagogiques ainsi que le renforcement des capacités des cadres du ministère de l’éducation.

L’assistance technique est assurée par le consortium WSP – Gopa – Scet Tunisie.

I. B. (avec communiqué).