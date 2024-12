Plonger vers l’inclusion : une journée mémorable à Ezzahra

Dimanche 8 décembre 2024, la piscine d’Ezzahra a accueilli une journée d’initiation au handisub, c’est-à-dire la pratique des activités subaquatiques par les personnes en situation de handicap, une aventure thérapeutique sous le signe de l’inclusion et de la solidarité.

«Le handisub ne se limite pas à un simple sport. Il incarne une expérience transformatrice, développant la confiance en soi, l’autonomie et le bien-être des participants», a déclaré Slim Souihi, moniteur de plongée et acteur de la société civile, président de l’association Abysse Plongée, organisatrice de l’événement en collaboration avec le Centre de réhabilitation professionnelle des handicapés moteurs et victimes de la vie (CRPHMAV), organisme sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. «Ce programme a pour vocation de briser les barrières, tant physiques que psychologiques, en permettant à des personnes en situation de handicap de se dépasser et de se reconnecter avec elles-mêmes et leur environnement», a ajouté Souihi.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Avatar, porté par l’association Abysse Plongée et soutenu par le programme Fe3il.a, composante du programme EU4Youth-Tunisia, qui promeut l’inclusion sociale à travers des activités sportives et aquatiques. Elle a vu une mobilisation exemplaire de la société civile, témoignant de l’importance de la solidarité et du rôle fondamental des associations locales dans l’inclusion sociale. Elle a également bénéficié du soutien de la Fédération tunisienne des activités subaquatiques et de sauvetage et de la Fédération tunisienne des sports pour handicapés, ce qui témoigne du dynamisme et de l’engagement des institutions nationales.

«Cet événement marque une étape importante dans la promotion de l’inclusion par le sport en Tunisie, démontrant qu’en unissant les efforts de la société civile, des fédérations nationales et des partenaires internationaux, l’inclusion devient une réalité tangible», précise encore Souihi. Il ajoute que cette journée s’est inspirée des expériences internationales en matière de handisub, notamment en France pour citer l’exemple de la Fédération française d’études et de sports sous-marins, «où cette pratique est reconnue comme un levier d’intégration sociale et une thérapie alternative efficace.» «Grâce à ces échanges, la Tunisie s’inscrit dans une dynamique globale, renforçant la collaboration entre les organisations locales et les instances internationales», dit-il.

I.B.