Tunis : saisie d’un kilo de cocaïne dans une maison au Bardo

Les unités de la garde nationale de Ben Arous ont saisi un kilogramme de cocaïne dans une maison sise au quartier du Bardo, à l’ouest de Tunis, ainsi que 3 voitures, une somme d’argent et des bijoux en lien avec un réseau de trafic de drogue récemment démantelé.

C’est ce qu’a annoncé la direction générale de la garde nationale dans un communiqué publié ce lundi 9 décembre 2024, ajoutant que la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de Ben Arous a mené une vaste opération sécuritaire qui a permis de démanteler un réseau spécialisé dans le trafic des stupéfiants de différents types dans la région du Grand-Tunis et de saisir 2 kilogrammes de cocaïne et une quantité de comprimés stupéfiants à la cité Ettadhamen (Ariana) et à la cité Khaled Ibn Al-Walid (Manouba) et de mettre en dépôt 5 membre dudit réseau.

Le juge d’instruction en charge de cette affaire de trafic de drogue et de blanchiment d’argent a émis un mandat de recherche à l’encontre d’un 6e membre présumé du même réseau.

Pour contribuer à la lutte contre le crime organisé, les citoyens sont priés de signaler toute activité suspecte en appelant le 71.860.135.

I. B.