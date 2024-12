Tunisie : Amnesty appelle à la libération de Sonia Dahmani

Amnesty International Tunisie a exprimé, ce jeudi 26 décembre 2024, sa solidarité avec l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, tout en appelant à sa libération immédiate et inconditionnelle.

Estimnat que Sonia Dahmani est détenue injustement depuis mai dernier et affirmant qu’elle est traitée de manière inhumaine, Amnesty International a appelé les autorités tunisiennes à mettre fin aux poursuites la visant et à la libérer.

Sonia Dahmani est actuellement incarcérée à la prison de Manouba dans des conditions cruelles et inhumaines: elle est notamment exposée au froid extrême et manque de produits de première nécessité. Les autorités tunisiennes doivent la libérer immédiatement et sans condition, lit-on dans le communiqué d’Amnesty qui a également appelé à l’action urgente pour faire libérer Sonia Dahmani.

Y. N.