Concert de Noël à la Cathédrale Saint-Vincent de Paul de Tunis

L’association le Cercle des Lumières, en collaboration avec la Maison Russe de Tunis, organise le premier concert de Noël de cette saison, qui se tiendra à la Cathédrale Saint-Vincent de Paul de Tunis le mardi 17 décembre, à 19h30. Le programme traditionnel sera interprété par l’ensemble vocal polyphonique Les Voix du Cœur, la mezzo-soprano Emira Dakhlia et Emmanuelle Houerbi au piano.

L’ensemble vocal polyphonique Les Voix du Cœur, formé par Emira Dakhlia en 2021, est composé de chanteuses et chanteurs passionné(e)s qui ont chanté dans des chœurs nationaux et internationaux amateurs et professionnels. Le chant choral et la musique vocale, s’étendant de la Renaissance à nos jours, est la forme la plus ancienne de l’interprétation musicale dans l’histoire de l’art. L’ensemble a pour mission de mettre en ce riche patrimoine et de présenter au public l’évolution de l’interprétation chorale à travers les siècles.

Le concert de Noël dans le cadre somptueux de la cathédrale St Vincent de Paul est le rendez-vous idéal pour partager avec le public l’amour du chant et l’ambiance unique de cette période festive.

Conçu pour émerveiller petits et grands, composé de chants traditionnels venus de différents pays et chantés en différentes langues (arabe, français, anglais, allemand, ukrainien), il est comme chaque année gratuit et ouvert a tous. Un rendez-vous à ne pas rater !