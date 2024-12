Le poème du dimanche : «Le don de la joie» de Kamel Gaha

Kamel Gaha est poète, essayiste, chercheur et ancien professeur de littérature française aux Universités de Tunis et de la Manouba.

Né en 1949 à Menzel Kamel, Gaga est coresponsable d’équipes de recherches, en France et en Tunisie. Ayant occupé de hautes fonctions culturelles, il est membre de l’Académie tunisienne, Beit-Al Hikma.

Ecrit en français et en arabe. A publié, en français : Chemin vers, Ceres; La Route vers l’or, Bibliomed, 2007; Le livre des pérégrinations, Ceres 1984.

Tahar Bekri

J’ai veillé l’ombre rétive jusqu’à l’extinction

de la complainte,

Epuisé mon trésor de souffle et de salive à

rappeler les mots sacrés de la vie,

Et me voilà, sorti de ma veille et de mes litanies tenaces,

Nu d’ombre, et d’avenir sevré,

Ô Sable frère et double impassible de l’ombre chue.

Je te lègue tous les excès de mon verbe cinétique,

Et ma hâte,

Et ma réserve d’eau pour nourrir les veines

sombres de la terre.

Ici je touche aux confins de la voix.

Je me ramasse sur le rêve où se résout

l’énigme secrète pour que rien ne subsiste

sinon cette folie de l’homme se mesurant à lui-même.

Et je souris à des enfants s’ébrouant comme

à des songes qui exercent leur efficience

à l’aune de la vie.

Et c’est cela qu’on célèbre quand on chante

l’indicible beauté du monde,

Et c’est cela que l’homme invente quand il

mime la passion qui travaille.

Se mouvoir en soi comme en terre d’exode et

de haute transhumance.

Et c’est cela qu’on nomme songe et dignité de l’homme.

O Sable frère accueille cette humble

démesure qui est tienne et bénis mon rêve

qui est rêve d’homme serein.

(extraits)

La Route vers l’or, Ed. Bibliomed, 2007.