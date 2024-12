Tunisie-Ministère de la Santé : Les dangers des aliments ultra-transformés

Le ministère de la Santé a lancé une alerte sur les dangers des aliments ultra-transformés, en appelant les citoyens à adopter une alimentation plus saine : «Votre santé commence par vos choix alimentaires quotidiens».

Dans un communiqué publié ce jeudi 19 décembre 2024, le ministère rappelle que les aliments ultra-transformés ont subi une transformation industrielle, auxquels sont ajoutés des ingrédients artificiels notamment arômes, colorants, conservateurs et édulcorants

Le ministère a notamment cité les pizzas, les burgers, les viandes transformées comme le salami et les merguez, les boissons gazeuses, les jus industriels, les confiseries emballées, les biscuits … en affirmant que leur consommation régulière augmente le risque d’obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et les cancers, étant riches en graisses saturées, en sucres et en sel, qui perturbent l’organisme.

La même source rappelle que ces aliments sont pauvres en nutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux et les fibres pouvant affaiblir le système immunitaire et nuire à la santé digestive, rendant le corps plus vulnérable face aux maladies.

Dans son communiqué, le ministère a de ce fait appelé les citoyens à privilégier les aliments naturels comme les fruits, les légumes et les produits frais tout en les invitant à préparer les repas à la maison.

Le département de la santé a également invité les consommateurs à lire attentivement les étiquettes des produits alimentaires, afin d’éviter ceux qui contiennent des additifs artificiels et préserver ainsi leur santé.

« Votre santé commence par vos choix alimentaires.. Bâtissons ensemble une société consciente et plus saine..!», a lit-on encore dans le communiqué du ministère.

Y. N.