Tunisie | Découverte archéologique fortuite à Sbiba  

Des vestiges de sépultures datant de l’Antiquité ont été découverts fortuitement lors du démarrage récemment des travaux de construction d’un hôpital régional à Sbiba, dans le gouvernorat de Kasserine, a annoncé l’Institut national du patrimoine (INP) ce samedi 3 mai sur sa page officielle.

Une équipe de l’INP, relevant de la Division de l’inventaire général et des études, est intervenue pour effectuer une fouille de sauvetage, qui a permis de mettre au jour un nombre important de sépultures, documentées sur les plans topographique, archéologique et photogrammétrique.

Les différents vestiges et ossements découverts ont été transférés dans les dépôts régionaux de l’INP, en attendant le lancement d’études historiques et anthropologiques.

Selon l’INP, ces nécropoles se répartissent en deux ensembles. Le premier est composé de jarres ayant servi autrefois à l’inhumation d’enfants, une méthode funéraire répandue dans les civilisations anciennes. La plus grande nécropole utilisant cette technique en Tunisie, a été découverte à El-Jem au début des années 1980.

Le deuxième ensemble comprend des fosses contenant des ossements et de nombreux indices préliminaires laissent penser à ce stade que ces sépultures remontent à la fin de l’Antiquité.

Cette découverte, ajoute l’INP, est d’une grande importance pour comprendre et étudier l’urbanisme historique de la ville antique de Sufes (l’actuelle Sbiba) à la période de l’Antiquité tardive. Elle vient s’ajouter à d’autres témoignages archéologiques importants sur l’histoire de cette région à cette époque, parmi lesquels le fort byzantin, les thermes romains, une fontaine publique, ainsi que plusieurs inscriptions en latin et en punique. La mission, menée sous la coordination scientifique de Hamden Ben Romdhane, est composée de Nabil Hosni, Taoufik Hamzaoui, Wadhah Messaoudi et Tahar Barhoumi (représentants de l’INP à Kasserine), avec la participation de Najd Chalghoumi (Laboratoire d’anthropologie au Musée de Carthage) et de l’étudiante Abir Daadaa (Université de La Manouba).

Tap.