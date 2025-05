Nicolas Henry expose ses «Arbres de vie» à la galerie Yosr Ben Ammar

L’artiste photographe français Nicolas Henry présente une exposition personnelle intitulée «Arbres de vie» à la galerie Yosr Ben Ammar à Bhar Lazreg, La Marsa, dans la banlieue nord de Tunis.

S’inscrivant dans la sixième édition du Phosphor Creative District, cette exposition se tiendra du 8 mai au 7 juin 2025. C’est une invitation à découvrir un univers artistique singulier, où chaque image murmure une histoire…

Suite à sa résidence de création l’été dernier à El-Mansoura dans la région de Kesra, pour y immortaliser des caroubiers, des oliviers et des figuiers de Barbarie, Nicolas Henry invite les amateurs d’art à venir découvrir son univers onirique, écologique et humaniste.

Nicolas Henry est un artiste photographe, metteur en scène et plasticien français diplômé des Beaux Arts de Paris. Son écriture, très personnelle, se développe à la frontière entre le portrait, le théâtre et l’installation. Il fait jouer des personnages dans des univers oniriques construits par des communautés entières. Ses travaux mixant écriture, photographies, et sculptures ont été exposés dans le monde entier.

Parallèlement à une carrière d’éclairagiste et de scénographe dans le spectacle, il a parcouru le monde en tant que réalisateur pour le projet «6 milliards d’autres» de Yann Arthus-Bertrand, il en a assuré la direction artistique lors de l’exposition au grand Palais à Paris.

Suite à sa série de portraits des ancêtres du monde entier «Les cabanes de nos grands parents» (Editions Actes Sud), son livre sur les communautés «Contes imaginaires autour du monde – World’s in the making» est sorti en 2016 aux Editions Albin Michel et a reçu le prix Méditerranée du livre d’art en 2017.