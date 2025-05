Foire du Livre de Tunis 2025 | Mes quatre coups de cœur

La 39e édition de la Foire du Livre de Tunis (25 avril-4 mai 2025) est l’occasion idéale de découvrir des œuvres qui marquent profondément. Parmi les nombreux livres exposés, il y en a quatre qui m’ont particulièrement touché et que je considère comme mes favoris cette année. Chacun de ces ouvrages, avec sa richesse et sa profondeur, offre une réflexion unique sur l’humain, la société et l’histoire.

Djamal Guettala

1. « كيف صارت صلّوحة صليحة »

Ce livre, à la croisée de l’histoire et de l’intime, nous plonge dans l’univers de la chanteuse tunisienne Saliha, une icône de la musique. L’auteure explore son destin à travers une narration qui mêle recherche historique et touches personnelles, ce qui permet de découvrir une femme et une époque sous un autre angle. C’est une œuvre émotive qui interpelle sur les luttes et les sacrifices des femmes dans un contexte sociopolitique complexe.

2. « الڨيشي »

Dans ce roman, Rima Alouane transforme un lieu aussi austère et impersonnel qu’une municipalité en un véritable théâtre humain. L’auteure nous emmène à travers des personnages riches en contradictions, en utilisant une écriture à la fois drôle et poignante. Ce livre aborde les défis d’une société tunisienne en pleine transition, où les rencontres et les dialogues, parfois absurdes, révèlent des réalités sociales et politiques complexes et parfois déroutantes.

3. « الخرزة الزرقاء »

Nesrine Meddeb nous livre ici une œuvre profonde sur l’amour et la guerre, deux éléments qui s’entrelacent pour dessiner les contours de l’existence humaine. À travers une écriture subtile et une narration maîtrisée, Meddeb explore les complexités de la Tunisie post-révolutionnaire, tout en proposant une réflexion sur la fragilité de l’être humain et des relations humaines. C’est un livre qui nous pousse à réfléchir sur le monde et sur nous-mêmes.

4. « العظماء يموتون في أفريل »

Ce livre d’Amira Ghenim est un hommage à l’un des plus grands leaders de la Tunisie, Habib Bourguiba. À travers une exploration de ses dernières années d’exil, l’auteure nous offre un portrait nuancé de l’homme, entre le leader historique et l’individu face à la solitude et à la fin de son pouvoir. Ghenim explore avec une grande finesse les contradictions d’un homme qui reste, après sa mort, une figure incontournable de l’histoire tunisienne. C’est une réflexion sur l’héritage, le pouvoir et la mémoire collective. Ces quatre livres sont plus que des lectures : ce sont des fenêtres ouvertes sur des histoires humaines, des réflexions sociales et des dimensions historiques cruciales. À la Foire du Livre de Tunis, je vous recommande vivement ces œuvres qui ne manqueront pas de vous captiver et de vous faire réfléchir. Elles sont, pour moi, des incontournables qui méritent d’être découverts et appréciés.