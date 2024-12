Trafic de drogue : Deux femmes et deux hommes arrêtés à Sousse

La garde nationale de Sousse est parvenue à démanteler un réseau de trafic de drogue et à arrêter quatre de ses membres qui étaient en possession de 16 plaquettes de cannabis.

C’est ce qu’a fait savoir la Direction générale de la garde nationale (DGGN), en précisant que l’enquête a été ouverte sur la base d’informations et d’investigations sur un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue dans la région de Sousse.

Les unités spécialisées de la GN de Sousse ont arrêté deux femmes et deux hommes et ont saisi 16 plaquettes de cannabis, de l’argent et une moto utilisées pour ce trafic, ajoute la DGGN.

La ministère public a ordonné leur mise en détention, alors que l’enquête se poursuit.

