Ali Abdi, meilleur footballeur de l’année en Tunisie en 2024

Ali Abdi, Firas Kattoussi, Maroua Bouzayani, Amenallah Tissaoui et Raoua Tlili sont les lauréats du 13e référendum de l’Agence Tunis-Afrique presse (Tap) des meilleurs sportifs tunisiens de l’année 2024.

L’international tunisien, pensionnaire du club français de l’OGC Nice, Ali Abdi, a remporté le suffrage dédié au meilleur footballeur de l’année avec 543 points, devant le gardien de buts de l’Espérance sportive de Tunis, Amenallah Memmiche (332 points), et l’ailier droit du Zamalek d’Egypte, Hamza Mathlouthi (3e, 319 points).

Né en 1993 à Sfax, Ali Abdi (1m83) est l’un des meilleurs arrière gauche de la Ligue 1 française. International tunisien, il a joué 323 matches et marqué 4 buts. Avec l’OGC Nice qu’il a rejoint cette saison, il a joué 14 matches, marqué 3 buts et donné 3 passes décisives. C’est le footballeur tunisien le plus régulier depuis le début de la saison.

Dans la catégorie du meilleur sportif, le taekwondoïste, Firas Kattoussi, médaillé d’or aux deniers JO de Paris, a pris la pole position à la faveur des 561 points récoltés, devançant l’escrimeur Fares Ferjani (2e, 395 points) et l’autre taekwondoïste Mohamed Khalil Jendoubi (3e, 388 points).

Pour sa part, l’athlète spécialiste du 3000m steeple, Maroua Bouzayani a été sacrée meilleure sportive du référendum de la Tap avec 441 points, devant la taekwondoiste Cheima Toumi (2e, 398) et la boxeuse Oumaima Bedioui (3e, 323 points).

Dans la catégorie du meilleur sportif paralympique en 2024, la palme d’or est revenue à Amenallah Missaoui grâce à ses 324 points récoltés.

Walid Ktila est, pour sa part, arrivé deuxième avec 298, tandis que le para-marathonien, Wajdi Boukhili est 3e avec 293 points.

Par ailleurs, Raoua Tlili a, une fois encore, été sacrée meilleure sportive paralympiques au référendum de la TAP en récoltant 452 points, devant Maroua Brahmi (2e, 384 points) et Raja Jebabli (3e, 267 points).

A noter que 101 journalistes et sportifs, 10 entraineurs de clubs de la Ligue 1 et 12 directeurs techniques de différentes fédérations sportives ont participé au 13e referendum de la Tap.

I. B.