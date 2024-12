Cité de la Culture-Tunis : Coup d’envoi du Souk El Kahina, le marché citoyen et solidaire

La 3e édition du marché citoyen et solidaire Souk El Kahina a démarré ce mercredi 25 décembre 2024 à la Cité de la Culture de Tunis et se poursuivra jusqu’à dimanche prochain.

Accompagnés par Enda, leader de la microfinance en Tunisie, 80 artisanes et artisans de différentes régions du pays exposent leurs produits diversifiés de l’artisanat tunisien.

On y retrouve notamment des créations artistiques, des vêtements traditionnels revisités, des bijoux en argent et en corail, de la céramique, des coussins et couffins décoratifs, des coffrets en bois, alfa, de la poterie, des tapis, de la maroquinerie, de la broderie traditionnelle, et ce, entre autres produits vendus à des prix abordables.

Cette troisième édition du marché citoyen et solidaire Souk El Kahina, un projet proposant un modèle de développement alternatif basé sur les principes du commerce équitable, sous le slogan « Consommez tunisien ! » se poursuit tous les jours de 9h à 19h, et ce, jusqu’à dimanche.

Y. N.