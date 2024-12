Attaque de Jebel Chambi (2013) : Les condamnations prononcées contre les terroristes

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict ce mercredi 25 décembre 2024 dans l’affaire de l’attaque de Jebel Chambi de 2013 qui a coûté la vie à 8 soldats.

Les terroristes de Jounoud Al-Khilafa ont été condamnés à la peine capitale et à la perpétuité, indique Mosaïque FM en citant une source proche du dossier, en précisant que les condamnations ont été prononcées contre les terroristes Raed Touati, Oussama Khazri et Yassine Ganouni.

Accusés d’avoir fabriqué et installé les explosifs ayant ciblés des véhicules militaires et sécuritaires et d’avoir pris part aux assassinats des soldats en 2013, ils ont écopé de plusieurs peines : Raed Touati et Yassine Ganouni ont été condamnés à 16 ans de prison, à la perpétuité et à la peine de mort, deux fois. Quant à Oussama Khazria il a été condamné à 26 ans de prison, à la perpétuité (2 fois et la peine de mort.)

Y. N.