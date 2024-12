Affaire Daboussi : la détention de Dr Hellal prolongée de 4 mois

Le doyen des juges d’instruction auprès du Tribunal de première instance de Tunis a décidé de prolonger, de 4 mois, la détention préventive de Dr Nadia Hellal, ancienne médecin à la prison de Mornaguia, durant la période où feu Dr Jilani Daboussi, ancien député, y était incarcéré, rapporte Mosaïque.

Dr Hellal est, quant à elle, incarcérée depuis le 1er mars 2024, en exécution d’un mandat de dépôt émis à son encontre, ainsi qu’à l’encontre d’un ancien cadre judiciaire à la Cour d’appel de Tunis et de deux dirigeants du mouvement Ennahdha, Dr Mondher Lounissi et Me Noureddine Bhiri.

Rappelons que Dr Jilani Daboussi est décédé à l’âge de 67 ans, quelques heures à peine après sa sortie de prison, où il était incarcéré entre octobre 2011 et mai 2014, dans des conditions que son fils, Sami Daboussi a qualifiées de catastrophiques, eu égard les maladies chroniques dont il souffrait, notamment une insuffisance rénale qui nécessitait de lourdes séances de dialyse.

