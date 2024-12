L’Onu salue l’«héritage remarquable» de Jimmy Carter

Le secrétaire général de l’Onu et le président de l’Assemblée générale des Nations Unies ont exprimé dimanche 29 décembre 2024 leur tristesse à l’annonce du décès de l’ancien président américain Jimmy Carter.

Président des Etats-Unis de 1977 à 1981, Jimmy Carter est mort dimanche à l’âge de 100 ans.

«Le leadership du président Carter a contribué de manière significative à la paix et à la sécurité internationales, notamment aux accords historiques de Camp David, au traité Salt II et aux traités du canal de Panama», a affirmé le Secrétaire général António Guterres dans une déclaration à la presse. Il a souligné que l’engagement du défunt président en faveur de la paix internationale et des droits de l’homme s’est également pleinement exprimé après son départ de la présidence. «Il a joué un rôle clé dans la médiation des conflits, la surveillance des élections, la promotion de la démocratie et la prévention et l’éradication des maladies. Ces efforts et d’autres lui ont valu le prix Nobel de la paix en 2002 et ont contribué à faire progresser le travail des Nations Unies», a dit M. Guterres.

Selon le chef de l’Onu, Jimmy Carter restera dans les mémoires «pour sa solidarité avec les plus vulnérables, sa grâce constante et sa foi inébranlable dans le bien commun et notre humanité commune». «Son héritage en tant qu’artisan de paix, défenseur des droits de l’homme et humanitaire perdurera», a-t-il ajouté.

Accords de Camp David

Le président de l’Assemblée générale, Philémon Yang, s’est également dit profondément attristé par le décès de Jimmy Carter, «un homme d’État, un humanitaire et un défenseur de la paix». «Nous rendons hommage à son travail exceptionnel, depuis la négociation des accords de Camp David, un traité de paix facilité par les Nations Unies, jusqu’à son plaidoyer inlassable en faveur des droits de l’homme, de la démocratie et de la santé mondiale», a-t-il écrit sur la plateforme de réseaux sociaux X.

«Son engagement envers les Nations Unies et ses idéaux était inébranlable. En tant que lauréat du prix Nobel de la paix, il incarnait l’esprit de coopération et de diplomatie internationales», a-t-il ajouté. Et d’enchaîner : «Que sa mémoire continue d’inspirer les générations futures à lutter pour la paix, la justice et la dignité humaine».

Le secrétaire général et le président de l’Assemblée générale ont présenté leurs condoléances à la famille de Jimmy Carter, au peuple et au gouvernement des États-Unis. «Et à tous ceux qui sont inspirés par son héritage remarquable», a ajouté M. Yang.