Slaheddine Selmi : «Nous avons échoué, nous devons dégager!»

«Nous avons échoué. Nous sommes des incapables. Le temps n’est-il pas venu pour que nous dégagions?», a écrit Slaheddine Selmi, membre du bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), dans un post Facebook, samedi 28 décembre 2024.

Slaheddine Selmi fait partie des cinq membres du bureau exécutif de la centrale syndicale, aux côtés de Anouar Ben Kaddour, Othman Jallouli, Monôm Amira et Tahar Mezzi, qui demandent à leurs collègues de soumettre à nouveau au vote le règlement intérieur de l’organisation. Lequel règlement, rappelons-le, avait été tripatouillé afin de prolonger au-delà des délais légaux le mandat du secrétaire général Noureddine Taboubi et de ses acolytes, auteurs de ce dépassement qui les déshonore et qui nuit à l’image de l’organisation qui avait toujours respecté jusque-là la règle de l’alternance démocratique.

Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que Selmi s’adresse à tous les membres de la direction actuelle de l’UGTT pour les inviter à démissionner et à céder le témoin pour mettre fin à la crise qui secoue la centrale syndicale depuis 2022.

Son post d’hier exprime une lassitude voire un ras-le-bol face aux louvoiements de la direction actuelle et son refus de regarder la réalité en face : l’organisation ne pourra plus surmonter ses divisions internes et son isolement sur le plan national. Et ce sont ceux qui ont provoquées ces divisions par leurs décisions illégales et irresponsables d’en tirer les bonnes conclusions en s’en allant avant qu’il ne soit trop tard.

«L’ère Taboubi est finie et la page doit être tournée», semble dire Slaheddine Selmi. Mais il y a peu de chance qu’il soit entendu…

