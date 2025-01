Tunisie : Ars Nova Napoli ouvre les JMC 2025

La compagnie italienne Ars Nova Napoli ouvrira les 10e Journées musicales de Carthage (JMC) à Tunis le 18 janvier 2025.

Ars Nova Napoli, née en 2009 dans les ruelles du centre historique de Naples, amène les musiques populaires du sud de l’Italie et de la Méditerranée à Tunis.

Cette participation est soutenue par le ministère italien de la culture et l’Institut culturel italien de Tunis et comprend un autre concert le 19 janvier sur l’avenue Bourguiba au centre de la capitale et une masterclass organisée par Marcello Squillante, le 20, au Studio de l’Opéra de Tunis.

Les JMC, selon les organisateurs, visent à mettre en valeur la créativité sous ses diverses formes et directions musicales. Ils verront se produire des artistes venus d’Algérie, de Belgique, de Bulgarie, du Cameroun, du Cap-Vert, d’Egypte, de France, d’Irak, d’Iran, d’Italie, de Jordanie, du Liban, du Maroc, de France, de Palestine, du Portugal, d’Espagne, de Suède, de Syrie et de Tunisie, avec 7 spectacles majeurs d’artistes confirmés, 18 de jeunes talents et 4 spectacles de rue. Une programmation riche, du 18 au 24 janvier, qui se déroulera entre le Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture et à l’avenue Habib Bourguiba.