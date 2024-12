L’Italie en pole position dans la mécanisation agricole en Tunisie

Selon les prévisions, le marché du machinisme agricole en Tunisie devrait continuer de croître à un rythme annuel moyen de 4,4% jusqu’en 2027. L’Italie œuvre à y maintenir et développer sa part de marché sectorielle qui est de 29,7%.

L’Agenzia Ice, chargée de la promotion des entreprises italiennes à l’étranger, en collaboration avec la Fédération nationale italienne des constructeurs de machines agricoles (FederUnacoma), organise un séminaire-atelier dédié au secteur de la mécanisation agricole, avec des rencontres BtoB et un programme de visites d’entreprises du 3 au 4 février 2025 à Tunis.

Cette activité est ouverte à toutes les entreprises italiennes intéressées à démarrer ou à renforcer des collaborations commerciales et/ou industrielles dans le secteur avec leurs homologues tunisiennes.

C’est ce qu’a annoncé l’Agenzia Ice de Tunis, soulignant que «l’agro-industrie tunisienne, qui représente le troisième secteur manufacturier du pays, exporte ses produits vers 138 pays, avec l’Union européenne comme principal débouché». «Malgré ces succès, le secteur doit s’efforcer de résoudre des problèmes essentiels tels que parvenir à une plus grande efficacité de production et assurer une plus grande durabilité des ressources naturelles. En outre, le pays doit augmenter sa production céréalière pour assurer la sécurité alimentaire intérieure», ajoute l’agence dans un communiqué.

Position stratégique et variété climatique

«La Tunisie, grâce à sa position stratégique et à sa variété climatique, a toujours eu un rôle important dans le secteur agricole, et l’agriculture est un domaine fondamental de l’économie locale, contribuant de manière significative au produit intérieur brut et à l’emploi», explique encore Agenzia Ice. Et ajoute : «Les principales productions comprennent l’huile d’olive, les dattes, les céréales et les agrumes; l’huile d’olive, en particulier, joue un rôle prédominant au niveau international.»

Des conditions climatiques favorables ont permis des récoltes record de dattes et d’olives en 2023-2024, augmentant ainsi les niveaux des exportations.

Ces dernières années, selon le rapport de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), on a assisté à une augmentation des achats de machines agricoles, qui ont atteint 92,8 millions d’euros en 2023 et l’Italie joue un rôle central dans la fourniture de ces biens d’équipement.

Le commerce bilatéral entre les deux pays se caractérise par une forte coopération dans le secteur agricole, où les technologies italiennes ont contribué à améliorer l’efficacité et la productivité des entreprises locales, souligne Agencia Ice. Mais l’Italie n’est pas seule : d’autres pays européens, ainsi que l’Inde et la Turquie, sont des concurrents importants, proposant également des technologies de pointe et un support technique.

La concurrence sur le marché tunisien s’intensifie

Selon les données dont dispose FederUnacoma, en 2023 l’Italie a exporté des machines agricoles vers la Tunisie pour une valeur de 29,3 millions d’euros, assurant une part de marché de 29,7%, suivie par l’Allemagne (13,5 millions d’euros pour une part de 13,6%) et de l’Inde (12,6 millions d’euros pour une part de marché de 12,7% du marché).

La concurrence sur le marché tunisien des machines agricoles est intense, avec de nombreux acteurs mondiaux tentant de conquérir une part significative. La Chine, en particulier, apparaît comme un concurrent important grâce à sa capacité à proposer des équipements à des prix compétitifs. Les États-Unis, quant à eux, se concentrent sur des produits de haute qualité et sur l’assistance technique après-vente, éléments clés pour garantir la pleine adoption et l’efficacité des machines.

À moyen terme, la Tunisie vise à accroître le niveau de mécanisation agricole, à la fois par l’importation de machines de pointe et par des politiques visant à soutenir les entreprises agricoles dans l’achat de ces biens.

Les perspectives d’avenir de l’Italie sur le marché tunisien apparaissent donc complexes mais très prometteuses. Selon les prévisions, le marché du machinisme agricole en Tunisie devrait continuer de croître à un rythme annuel moyen de 4,4% jusqu’en 2027.

Avec Agenzia Ice.