Elbene Industries renaîtra-t-elle de ses cendres ?

La centrale laitière Elbene Industries, implantée à Sidi Bouali, gouvernorat de Sousse, est en état d’inactivité depuis 2019. Le gouvernement se donne pour mission de la remettre sur pied dans les meilleurs délais.

Ce point était à l’ordre du jour d’un conseil ministériel présidé par le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, vendredi 27 décembre 2024, qui a appelé à traiter au plus vite la situation de cette société à travers l’élaboration d’«un programme pratique et urgent» qui de lui permettrait de reprendre au plus vite son activité, en plaidant pour une approche globale conciliant entre les impératifs de réussite et de durabilité, la garantie de la couverture sociale et la fourniture d’aides conjoncturelles urgentes aux employés de la société.

Elbene Industrie SA (anciennement connue sous le nom de Tunisie Lait SA), est une société de droit tunisien dont l’activité principale est la production et la distribution de produits laitiers. Elle est engagée dans la pasteurisation et la stérilisation du lait et la fabrication de produits laitiers. La société fournit du lait, ainsi que du beurre, de la crème fraîche et une gamme de yaourts, de fromages, de chocolats au lait et de desserts. Elle commercialise ses produits sous différentes marques, telles que Elbene et Candia.

Le ministère de l’Industrie avait approuvé en mars 2019 un plan de sauvetage de la société pour qu’elle reprenne son activité après avoir fermé son usine de Sidi Bouali le 27 novembre 2018 suite à la crise structurelle de la filière laitière en Tunisie à laquelle elle n’a pas pu survivre. Mais ce plan ne semble pas avoir abouti. L’actuel gouvernement réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué ? Espérons-le…

Selon un communiqué officiel de la présidence du gouvernement, Maddouri a souligné l’importance d’identifier les moyens les plus efficaces, de parachever les procédures juridiques et de mettre en œuvre les solutions financières nécessaires afin de permettre à l’entreprise de reprendre son activité et d’assurer sa pérennité et ce, conformément aux instructions données par le président de la république. Et ce grâce à la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées par ce dossier. L’objectif étant de renforcer le secteur laitier, de garantir la fluidité des circuits de distribution et d’exploiter au mieux les chaînes de valeur.

La relance de cette entreprise, a ajouté le chef du gouvernement, ne manquera pas d’insuffler une dynamique entre les agriculteurs, les éleveurs bovins et les systèmes fourragers, et partant, renforcer le système national de sécurité alimentaire.

Maddouri a saisi l’occasion pour mettre en valeur le rôle central dévolu à l’Etat dans le soutien et l’appui des entreprises en difficulté et son engagement à les rétablir dans leur rôle économique et social.

