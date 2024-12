Youcef Belaïli élu meilleur footballeur algérien du continent africain

Le prix du meilleur footballeur algérien du continent africain de l’année 2024 a été décerné au milieu offensif de l’Espérance de Tunis, Youcef Belaïli, lors de la première édition des DZ Best Awards, organisée par le magazine sportif DZ Match.

L’international algérien a été exceptionnel aussi bien sous les couleurs de l’équipe nationale que chez les finalistes de la Ligue des champions de la CAF TotalEnergies la saison dernière.

La période de vote s’est déroulée du 1er janvier au 30 novembre 2024 et le vote était ouvert aux journalistes de la presse écrite et en ligne, ainsi qu’aux diffuseurs de radio et de télévision.

«Je suis très honoré d’avoir été élu meilleur joueur algérien du continent africain pour l’année 2024. Je dédie ce trophée à mes parents, à mon ancien club, le MC Alger, ainsi qu’à mon équipe actuelle, l’ES Tunis», a déclaré Belaïli après avoir reçu le trophée des mains de l’ancienne star de l’équipe nationale algérienne, Hilal Soudani.

Lors de cette cérémonie, l’attaquant du CS Constantine Brahim Dib a également reçu le prix du meilleur joueur du championnat algérien pour l’année 2024.

Plus de 32 joueurs et 19 entraîneurs ont été nominés pour ces récompenses.