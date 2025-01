Réduction de peine en appel pour Ayachi Zammel et Siwar Bargaoui

La Cour d’appel de Tunis a réduit les peines prononcées à l’encontre d’Ayachi Zammel et la membre de sa campagne électorale, Siwar Bargaoui et les a condamnés à 4 ans et demi de prison, chacun.

C’est ce qu’a annoncé l’avocat Abdessatar Messaoudi ce vendredi 10 janvier 2025, en précisant qu’après examen des recours la Cour d’appel a maintenu la culpabilité des accusés, mais a toutefois décidé de réduire la peine à 4 ans et demi contre 22 ans de prison, et ce, dans plusieurs affaires de falsification de parrainages lors de sa candidature à l’élection présidentielle.

«Le calvaire d’Ayachi Zammel et de Siwar Bargaoui se poursuit, alors que nous pensions qu’il était terminé… », a commenté l’avocat, sachant que malgré la réduction considérable des peines prononcées à l’encontre des deux concernés, la justice n’a pas appliqué de confusion de peines…