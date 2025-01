Affaire Instalingo : Me Jemaï annonce le report de l’audience

L’avocat Mokhtar Jemaï a annoncé, via un post publié sur sa page Facebook ce vendredi 10 janvier 2025, que l’audience de l’affaire Instalingo a été reportée.

Sans donner plus de précisions, Me Jemaï a indiqué que l’affaire a été reportée au 28 janvier courant, sachant que plusieurs personnes et personnalités publiques et politiques, ainsi que des sécuritaires et des journalistes sont suspectés d’être impliqués dans cette affaire.

Rappelons que l’affaire Instalingo, société qui était située à Kalaa El Kebira (Sousse) et dirigée à partir de la Turquie, a éclaté en 2022 et que les suspects font face à de graves accusations, notamment « complot visant à modifier la structure de l’État, incitation à la violence en vue de provoquer des émeutes, des meurtres et des pillages sur le territoire tunisien et atteinte au président de la République.. ».

Y. N.