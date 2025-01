L’association Reconnectt a annoncé les lauréates de prix Tunisian Women in Finance of the Year 2024. Après avoir célébré les femmes tunisiennes innovantes dans les technologies, ce prix met en lumière cinq figures emblématiques du secteur financier, reconnues pour leur expertise et leurs réalisations exceptionnelles.

L’influence des lauréates s’étend à des domaines aussi variés que la finance quantitative, la gestion des risques bancaires, la microstructure des marchés, l’innovation budgétaire dans les PME, la régulation financière, et la modélisation socio-économique durable et inclusive. Leur engagement dans l’inclusion financière et la gouvernance bancaire incarne les valeurs d’excellence et de progrès portées par Reconnectt, lit-on dans le communiqué de l’association qui regroupe les compétences tunisiennes basée à Paris.

Les lauréates du prix Tunisian Women in Finance of the Year 2024 sont :

Nadia Kammoun, vice-president, risk and control advisor senior – Credit Risk Management at PNC, USA;

Nadia Gamha, former deputy governor et board member of Central Bank of Tunisia, Tunisia;

Rym Ayadi, professor, founder and president, senior advisor Centre for European Policy Studies (Ceps), Belgium;

Olfa Benouda, professor of finance and former minister of Higher Education and Scientific Research Tunisia;

Zouhour Ben Hamadi, associate professor in finance and accounting at EM Normandie, France.

Reconnectt a pour objectifs de booster les femmes tunisiennes dans les sciences et la technologie en Tunisie et à l’étranger; promouvoir les scientifiques, chercheurs, experts, leaders et talents; valoriser le capital culturel et patrimonial en Tunisie et dans le monde; et développer les partenariats Nord-Sud et Sud-Sud en Méditerranée dans les nouvelles technologies.